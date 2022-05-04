我剛到美國第二年，上海的朋友問我混得怎樣？有沒有什麼奇遇？我說在「你們馬克思」百貨公司幹活，公司的英文名是「Neiman Marcus 」，我在收發部門的電腦上按鍵，手指不停地跳舞。有一次遇上一位貴婦人退貨，退一枚在她無名指上盤踞了三十多年價值數萬的寶格麗陶瓷戒指，我趕緊請示上司，上司說按原價退款。這算得上是奇遇吧？

沒想到美國式退貨，奇特的遭遇又有一次。冬天的早晨，鄰居彼特氣喘吁吁從家裡搬出一張床墊，丟在路邊的垃圾桶旁。床墊有九成新，屬於新潮的百分之百聚氨酯泡沫墊。我看在眼裡並不覺得奇怪，因為彼特去年也丟棄過床墊，有趣的是，他接著用相機從不同角度對著床墊按下快門。

我忍不住開玩笑：「不捨得你的床墊嗎？還要拍照留念？」他認真地說：「不是，是為了退貨。」我聽了更懵了，就聽他娓娓道來。

原來彼特有失眠 症，已換過幾次床墊。幾個月前，他相中了這款床墊，睡了一段日子，聽人說聚氨酯材料含有一定的毒素，對人體有害，這還了得，他忙向廠商提出退貨。廠商否認床墊有毒，但同意退款，說會安排時間來取貨，僅要求他將床墊折疊打包。彼特為難了，他年過七十，哪有力氣將這麼大的床墊壓縮成原狀呢？

沒過幾天，廠商又表示抽不出人來取貨，提出三個方法讓彼特任選一種。第一個方法：將床墊捐贈給當地慈善機關、捐贈中心、教堂或舊貨店，要求彼特向廠商提供有名稱、有簽名、有日期的收據，收據上須註明捐贈物品的名稱、尺寸、品牌和型號；第二個方法：將床墊捐贈給當地社區成員，排除彼特的親戚或朋友，雙方須向廠商提供所填寫的社區捐贈表格，雙方須在表格上簽名並註明日期；第三個方法：將床墊上製造商的標籤剪下並拍下照片，將床墊放在當地垃圾收集地點並拍下照片，廠商收到這兩張照片就支付退款。

於是，彼特先去聯繫附近的天主教大教堂，但找不到辦事人員；他接著去舊貨店，舊貨店只有一個老年司機，無力承接；他又通過臉書 尋求願意接受床墊的社區成員，也無音訊。出於無奈，彼特只能將床墊當作垃圾處理，這就有了我所見到的那一幕。

彼特和我言談之間，一輛垃圾車駛近，迅速地運走了床墊，彼特輕鬆地進了屋。我實在是孤陋寡聞，原來美國式退貨有多種方式。