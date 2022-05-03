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老哥先行

李慕雲

那天參加同學劉君的葬禮，老友群中又走了一個。我等都是八旬之人，大家心中有數，這個日子遲早會來，無論是誰先誰後，說走就走，一旦事情發生時，又覺得來得太突然。十多年來，差不多每個月都有聚會的幾個舊同學，因新冠疫情已兩年未曾見面，怎料到再次相聚時，不是在茶樓，而是在殯儀館。

記得父親在世時，每到寄問候卡時節，總是聽見他說寄出的賀卡一年比一年少，因為他的老朋友一個一個地走了，言猶在耳，一下子竟變成我這一代人的遺憾了。只在自己老去時，才能體會到這種傷感的無奈。杜甫詩說：「訪舊半為鬼」，根據去年接到的訊息，我的高中畢業同學已近半不在了。

回頭說我們幾個老朋友，都是上大學時遇到的。劉君與我不同學系，初時並無交往，他說曾讀過我參加大專徵文比賽的那篇文章，印象深刻，所以知道我的名字；後來發現原來同住在一間宿舍的不同層，可以說是因文章而認識的。其他幾人都是同系又同住，常常生活在一起，後來各人先後來美，大家又在紐約重逢，繼續來往至今。

這兩年雖未見面，但大家都保持電話聯絡，最後一次跟劉君講電話大概在兩個月前，他問我關於暖氣的燃油，說他的供應商太貴，想換一間公司。此事使我納悶，因為以前他已問過相同的問題了，我告訴他已改用煤氣，並把搬出大油箱的空間，改作藏書處，還曾把照片寄給他看，誰知他忘了又再問。

那天在靈堂所見，我們幾個老人的變化頗大，有人持扙而來，並說再無信心徒手而行，害怕跌倒，而且每走一段路都想停下來休息一下。有個老友已不願出門，由他太太代表出席致祭，嫂夫人說他的聽覺不好，接聽電話困難，叫我以後打去她的手機代為傳話；而我自己也退化了，跟大家交談時感到吃力，一來在那個地方不能大聲講話，二來人人戴著口罩，更難上加難，聽得不甚清楚；我的眼力也不好，加上兩年不曾外出，已經不敢開車了。

在瞻仰遺容時，看著劉君的白髪，腦中卻閃現他學生時期的模樣，又想起當年的青春歲月來。劉君比我高一班，愛好文藝，感謝他六十六年前的愛其文而識其人，更要謝他對我的讚賞。十多年前，有一天他居然開玩笑地唸出：「星網裡，我的槳聲和著她的歌聲。」那是我年輕時寫的句子呀，使我又驚又喜。

坐在靈堂裡的我心想，不知下一個躺在這兒的會是誰？也許就是我自己。老哥先行，老哥好走。

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