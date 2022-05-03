美國的住房大都有一前一後兩個廳，前面一進門就看到的叫做Living Room，相當於老中說的客廳，比較正式，是招待客人的地方，擺設也講究一點，家裡有什麼字畫古董或收藏品，會放在這裡烘托架勢。

在房子後面的叫做Family Room，顧名思義就是家庭間，比較注重功能性和私密性；有電視、電腦、音響、甚至健身器材，是家人相處的生活空間，通常和廚房相連，所以邊看電視邊吃飯也行，久而久之，很多人家的前面客廳根本擺著不用，只是好看罷了。

一九九一年在洛城買房子時，預算 有限，房子只有前客廳，沒有後面的家庭間，而且整體格局呈扁平狀，所以客人一進大門就可以直接看到我的後院，似乎有被「看透了」的感覺，就這樣邊付房貸邊又攢了十年的錢，決定改造。

我找了建築師畫圖，在房子後牆之外加蓋一個二十呎乘十一呎的家庭間，和一個可以矖衣服的小天井，圖紙送上去後，市政府要求修改一次就批准了，不需要什麼公聽會或鄰居的同意。之後找了有照的華人建商開始動工，因為是就原有的房子向外延伸，所以挖地基、鋪水泥面、 蓋三面牆、再加個屋頂就基本完工了。

記得這位包工的「團隊」，除了老闆自己外加一位墨裔的阿米哥，應該是接了不少活所以四處打游擊，今天來我處，明天去他家，拖拖拉拉好幾個月也算完工了，沒有追加預算，市政府也檢查通過。有了新的看舊的就不順眼了，完工後，我又請這位包商把全家大大小小單層玻璃的窗戶，換成有隔音和隔溫效果的雙層窗。

這個加蓋的家庭間，讓我的房子有了「深度」，也成了活動中心 。二十多年前手機和攜帶型電腦還不普及，所以女兒上網打電動，我看電視看報紙，內人加班忙公事，全窩在這裡搞定。記得當年圖紙、規費和工程款加起來不到兩萬美元，和今天飛漲的房價相比， 感覺有賺到了。

加州 人口多，可以蓋的土地有限，為了滿足對住房的需求，幾年前州法通過了ADU法案 (Accessory Dwelling Unit)。簡言之，這個法律讓土地比較大的住宅上，可以加蓋第二甚至第三或第四戶居住單位，各有各自的臥廁廚房、進出大門、門牌號碼甚至水電瓦斯表，可以用來出租或大家庭分住，非常理想。

我的房子樓上和樓下各有兩間臥室，自女兒成年搬出後，樓上就一直空著養蚊子。有了以前加蓋的經驗，我已經在動腦筋，是不是可以把車庫上面加蓋一層二樓，有自己的上下新樓梯，當成客廳和廚廁用，和原有的兩個臥室連接起來，這樣就會變成樓上樓下，各有一套兩臥室的獨立生活單位，我也就可以當包租公賺個退休金 ，市府會不會過關還不知道，但我只是想想都覺得挺美的了。