再過兩周就是母親的七十三歲壽辰，該送什麼生日禮物以表孝心？身為遠在海外的女兒，這是我要好好尋思的事情。

往年都是提前從美國寄些服飾包包和保健品之類的美國貨回國，去年寄了海參和花旗參，甚合老媽心意，可近期隨著國內疫情 反撲，海關對國際包裹審查嚴格，所以我放棄了這個想法。

我已經多年缺席老媽的壽誕。自從將她託付給我賢惠的弟媳照顧後，我便一頭栽進自由之都紐約，當起了甩手掌櫃，每到她生日，總想送一份特別的禮物，以彌補缺憾。

當然，千句祝福不如一次陪伴，相對於物質，老人更看重子女對他們的態度，在乎她、親近她、關愛她，才是真正投其所好，比送什麼禮物都強。

我們出國後，她學會了微信 、發視頻、寫信息、玩抖音，加強與我們聯繫的方式。她知道她無力改變什麼，只有努力追趕，盡量保持與我們同頻，所以我經常刻意把日常美好的點滴曬在她面前，讓她安心。

前兩天我們和她視頻，半月不見，以前花白的頭髮現在全白了。母親是個講究人，很注重形象，以往，愛美的她會定期去髮廊美髮；最近封城，天天做核酸檢測 ，她無心打理，一下子白髮全部竄出來，顯得人蒼老憔悴。粗枝大葉的我猛然驚醒，母親真的老得很快，當我還在感慨時光流逝太快時，母親早已悄悄老去。

固然，皺紋、白髮、機能退化是人走向衰老的自然過程，可我還是不能接受滿頭白髮為她平添的滄桑感。

六年光陰倏忽間遁走，從當初來時的手足無措到如今的按部就班，不同時空，漫長的時間跨度，我陪同女兒成長，註定要錯過母親的生命時區。

一直依靠線上的親情互動，所有的交流都是通過虛擬的空間傳遞。通常我們只看到表面營造的融洽，而各自努力掩蓋的真相，都隱匿於目光所不及的線下。

我看不到她現在走路是否蹣跚、看不到她病痛的模樣，更看不到她每天是否真的開心，我對她的情況都來自家人的轉述，忙於自己的瑣事，卻疏忽了對母親的關心。

想到此，我瞬間淚目，但立馬打住。我怕我首開先河，善感的老媽就會報以汪洋。我口不對心地安慰她，「這樣子也很知性，我給妳買一些漂亮的帽子，染不染髮都可以戴，遮陽和扮靚必不可少」。她說她有，讓我不要亂花錢，可我心裡已拿定主意。

接下來是老媽和女兒的隔代親情時光，進入互誇模式的祖孫倆笑聲不斷，其樂融融的畫面，是人生最美的風景。被疫情反覆割裂的生活，在祖孫倆的談笑間悄然治癒。

下線後，根據老媽的喜好，我便在淘寶網上拍下兩頂色彩鮮艷的帽子，幾天後可以到貨，一頂是當下流行的漁夫帽，一頂是寬沿的太陽帽，國產品牌價格小貴，我媽肯定是捨不得買。

疫情時代，還是國貨走心，時尚而不失穩重的生日禮物得來全不費工夫，雖然普通，但能為老人遮擋些歲月的風霜，總是好的。希望母親健康安好，等著我們回去團聚。