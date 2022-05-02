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當我老了

風雲

記得小時候，我總喜歡對媽媽說，過了生日就老了，不要過生日了；而媽媽總是告訴我，過完生日就更懂事，更成熟了。不知過了多少年，我又開始說同樣的話，只是對女兒說，「不要為我過生日了，過一年少一年。」

當自己過了半百之後，開始回想起以前嫌父母親的一些事，奇蹟似地也在我身上出現了。當我拿起針線，以前覺得輕而易舉穿過的針孔，現在卻是針和線總是擦肩而過，幫兒女縫一個掉落的釦子，已經不再是簡單的事了。年輕時，每當我們出去旅遊，會和別人一樣，一起嘲笑那些上車後就睡覺，下車後就找廁所的老人，曾幾何時，我也被那搖晃的車弄得昏昏欲睡，早上喝完咖啡，長途旅行，可不是得找廁所。

年紀大了，眼神變得很尖銳，早上起來會在一片黑草地中尋找到一根閃閃發光的銀髮，也會在鏡子前面為了要不要拔一根長十根而心靈交戰。

年輕和年老的話題似乎也一樣，年輕時，同學們聚在一起，計畫著如何在寒暑假自助旅行、如何走遍世界，嚐盡天下美食；而現在是想著如何在退休後，趁自己還有體力，在大自然的美麗之中，讓自己累積的壓力釋放出來，更要嚐盡天下山珍海味，因為以後不知道是否還能舊地重遊。年輕時是用時間換金錢，而現在是用金錢換時間。

在我這一代的人是夾在上下兩代之間，所謂上有老下有小。主日時聽牧師講一句話，以前的我們要聽父母親的話，現在好不容易熬成婆了，卻要聽小孩子的話，雖然諷刺，但很真實。我們放不下年老的父母親，雖是隔兩地，但也不忘每日一通電話噓寒問暖；相反地，兒女都已經長大成人，但常常是父母先打電話給他們閒話家常。

年老了並不可怕，而是要學習如何活得有意義。以前因為沒有時間放下的，如今又可以重新拾起，重新整理後花園，讓後花園變成良田，種下一些蔬菜水果，自給自足；讓自己也成為廣場舞的大媽，不但健康也可甩掉一點身上的肥肉。不過大部分的人可能成為「三流保母」，一流的廚藝，一流的耐心和一流的價格。不管想做什麼，只要開心就好。  

有一首歌「當你老了，頭髮白了，走不動了，燭火旁打盹，回憶青春……當我老了，我要為你，唱起這首心裡的歌。」孩子的成長和父母的老去是成正比的，珍惜和父母同在，更要珍惜當下的自我。

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