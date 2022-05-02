我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

上海「活人裝屍袋」影片瘋傳 殯儀館斥：還在動是活的

我們家的李樹

由韁

每年三月底春暖花開，我家後院的兩棵李樹上，一簇簇潔白的小花彷彿在一夜之間綻放了。一支支粗糙的枝椏上，是層層疊疊的花朵，非常漂亮。

我的兩棵李樹周圍有很多枝葉茂盛的大松樹，站在後院的草地看李樹，暗綠色的松樹背景，更襯托出李樹花朵的潔白，給人一種春天繽紛的感覺。

遠遠望去，李樹的花像一隻隻白色的蝴蝶躺在綠葉的懷抱裏，隨時都會飛起來。

八月底，一個個李子成熟了，沉甸甸地掛在枝頭，它們有的圓溜溜，有的像一個心形，成熟的李子，青裡透黃，上面覆蓋著一層白白的果霜，看上去鮮嫩圓潤，讓人饞涎欲滴。

這兩棵李樹的故事要從頭說起。二十幾年前我來西雅圖之後，發現西雅圖有很多李樹，我的一位朋友家裡就有兩棵幾十年樹齡的李樹，每年都結很多紅色的李子，我可以隨時去採摘，但是這種李子太甜，肉比較鬆軟，水分較多。我更喜歡的是一種叫蜂糖李的青色李子，酸甜可口，果肉脆嫩。

蜂糖李果實比乒乓球大一些，它的表面是青色的，裡面是黃色的果肉，帶酸脆的甘甜，吃了油膩的食物之後，吃一個李子，很是開胃。

那時有一位朋友剛剛退休，家裡種有很多果蔬，有一次我到他家玩，就送我兩棵李樹。我移植的時候，這兩棵樹苗已經兩年了，有一人高。我根據他的指導，挖了兩個一尺多深的坑，放足糞土肥，三年之後就開始結果。果實長大之後，我才驚喜地發現，這種李子正是我最喜歡吃的青色蜂糖李。

開始那幾年，結果數量很少，一開始結的時候遍布整棵樹，但是到定型的時候，只剩下一小部分坐果，有的是自然萎靡，有的是被鳥吃掉。我對李子的培植沒有任何經驗，能做到的就是防止鳥的破壞，我把舊的網球網套在李子樹上，鳥不敢入套，李子損失少了，但是不到兩年，那些網也壞了，起不了作用。

隨著李樹越長越粗大，結的果實也越來越多，萎縮的少了，小鳥也吃不完，每年除了自己吃之外，還可以送一些給朋友。

李樹的繁殖能力很強，它的根會貼著淺層地表生長，再從根部長出小李樹露出地面，我的李樹下每年都有不少小樹苗冒出來，送給朋友，大家讚不絕口。很多朋友的後院都種滿了果蔬，只要有位置，他們一定會到我家挖李樹苗。現在，每年都有朋友在微信上享受從我家移植的這種優質李子的喜悅。

其實我們都不缺錢買李子，但是市面上的蜂糖李不常見，都是一些太甜的李子，而且買的李子不能放太久，自家的李子，在冰箱裡可以保存三周。吃一口剛從樹上摘的李子，味道就是不一樣，那是種出來的喜悅，讓你久久陶醉其中，不亦樂乎。

西雅圖 微信 退休

上一則

看報紙

下一則

《老照片說故事》我的俄羅斯朋友

延伸閱讀

回職場沒興趣 西雅圖僅1/3辦公室有人使用

回職場沒興趣 西雅圖僅1/3辦公室有人使用
地球日 拜登訪西雅圖 簽署林地「減碳」行政令

地球日 拜登訪西雅圖 簽署林地「減碳」行政令
防患於未「燃」

防患於未「燃」
西雅圖國際影展 台灣6片入選展現多元樣貌

西雅圖國際影展 台灣6片入選展現多元樣貌

熱門新聞

黛安∕圖

媽，我已經長大（下）

2022-04-24 02:02
2016年台北國際書展的「張愛玲特展：愛玲進行式」。（本報系資料照片）

愛與傷害的全記錄

2022-04-25 02:02
龍千玉歷經父喪、女兒猝逝，在傷痛中學習轉念。(記者李政龍／攝影)

面臨父親、女兒接連去世 龍千玉轉念放下迎晴天

2022-04-26 07:00
乾隆玉璽「乾隆御覽之寶」以1.5億港幣由亞洲私人藏家投得，刷新印章的亞洲拍賣紀錄。圖：蘇富比提供

故宮名畫留魅影 「蓋章狂魔」乾隆之印10分鐘破1900萬

2022-04-29 21:45
作家張曼娟以「成為自己，成為大人」為題進行分享，她說，所謂做自己，就是不再為別人的期待而偽裝。（金門縣文化局提供/中央社）

父知覺失調後 母失智 作家張曼娟分享心路歷程

2022-04-24 15:54

外來和尚會念經？

2022-04-27 02:02

超人氣

更多 >
曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷

曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷
紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅
巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？

巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？
麥當勞前經理爆料千萬別點「這飲料」 揭開食譜內幕

麥當勞前經理爆料千萬別點「這飲料」 揭開食譜內幕
「中國警察」詐騙案捲土重來 紐約華男上當

「中國警察」詐騙案捲土重來 紐約華男上當