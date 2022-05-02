每年三月底春暖花開，我家後院的兩棵李樹上，一簇簇潔白的小花彷彿在一夜之間綻放了。一支支粗糙的枝椏上，是層層疊疊的花朵，非常漂亮。

我的兩棵李樹周圍有很多枝葉茂盛的大松樹，站在後院的草地看李樹，暗綠色的松樹背景，更襯托出李樹花朵的潔白，給人一種春天繽紛的感覺。

遠遠望去，李樹的花像一隻隻白色的蝴蝶躺在綠葉的懷抱裏，隨時都會飛起來。

八月底，一個個李子成熟了，沉甸甸地掛在枝頭，它們有的圓溜溜，有的像一個心形，成熟的李子，青裡透黃，上面覆蓋著一層白白的果霜，看上去鮮嫩圓潤，讓人饞涎欲滴。

這兩棵李樹的故事要從頭說起。二十幾年前我來西雅圖 之後，發現西雅圖有很多李樹，我的一位朋友家裡就有兩棵幾十年樹齡的李樹，每年都結很多紅色的李子，我可以隨時去採摘，但是這種李子太甜，肉比較鬆軟，水分較多。我更喜歡的是一種叫蜂糖李的青色李子，酸甜可口，果肉脆嫩。

蜂糖李果實比乒乓球大一些，它的表面是青色的，裡面是黃色的果肉，帶酸脆的甘甜，吃了油膩的食物之後，吃一個李子，很是開胃。

那時有一位朋友剛剛退休 ，家裡種有很多果蔬，有一次我到他家玩，就送我兩棵李樹。我移植的時候，這兩棵樹苗已經兩年了，有一人高。我根據他的指導，挖了兩個一尺多深的坑，放足糞土肥，三年之後就開始結果。果實長大之後，我才驚喜地發現，這種李子正是我最喜歡吃的青色蜂糖李。

開始那幾年，結果數量很少，一開始結的時候遍布整棵樹，但是到定型的時候，只剩下一小部分坐果，有的是自然萎靡，有的是被鳥吃掉。我對李子的培植沒有任何經驗，能做到的就是防止鳥的破壞，我把舊的網球網套在李子樹上，鳥不敢入套，李子損失少了，但是不到兩年，那些網也壞了，起不了作用。

隨著李樹越長越粗大，結的果實也越來越多，萎縮的少了，小鳥也吃不完，每年除了自己吃之外，還可以送一些給朋友。

李樹的繁殖能力很強，它的根會貼著淺層地表生長，再從根部長出小李樹露出地面，我的李樹下每年都有不少小樹苗冒出來，送給朋友，大家讚不絕口。很多朋友的後院都種滿了果蔬，只要有位置，他們一定會到我家挖李樹苗。現在，每年都有朋友在微信 上享受從我家移植的這種優質李子的喜悅。

其實我們都不缺錢買李子，但是市面上的蜂糖李不常見，都是一些太甜的李子，而且買的李子不能放太久，自家的李子，在冰箱裡可以保存三周。吃一口剛從樹上摘的李子，味道就是不一樣，那是種出來的喜悅，讓你久久陶醉其中，不亦樂乎。