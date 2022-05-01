圖/半人番

大年初一，兒子媳婦正和我們「雲拜年」，突然他們家門鈴響了，「媽媽，我們家來客人了。」不一會兒，一隻小貓躍入屏幕。

這隻貓的腦門上有明顯的M型虎斑，圓圓的腦袋上頂著兩個大大的耳朵，一對機靈的大眼睛又圓又亮，「 虎頭虎腦的，好可愛哦。」 這小傢伙似乎聽懂人話，抬起前腳，「喵嗚，喵嗚」地對著我打招呼，我立即被牠憨態可掬的模樣吸引了。

兒子的好朋友德瑞克送貓上府。他家中有一隻老貓，一起生活十多年了，德瑞克怕牠孤單，又到寵物領養中心領養了這隻小貓，沒想到老貓以為不再受寵，不吃不喝，抑鬱多日。「兩隻貓彼此不待見，德瑞克讓我照顧小貓，好讓老貓緩過神來。」 兒子從小到大從沒養過寵物，能行嗎？

隨後幾天，兒子天天都送來小貓的生活照，有端坐地上恭候兒子發話的、有登上書架遠眺外頭世界的，還有煞有介事地對著鏡子左照右照的。有了牠，我們多了話題，更多了樂趣。

到了分別的日子，德瑞克開車來接小貓，兒子依依不捨，「不久後，我們全家要去度假，又得請你們幫忙照看了。」

沒想到才過兩天，小貓又來到了兒子家，這一來，長住不走了，怎麼回事呢？

原來，小貓一回家，剛剛恢復元氣的老貓又躲到桌下，耷拉著腦袋，死活不肯出來，而寵物領養中心的試養期只剩一天了，當兒子得知德瑞克左右為難時，他決定接手。

「媽媽，這隻小貓叫Trigger……」「Trigger，牠怎麼會叫板機呢？寵物通常都有萌萌的名字。」我不解。兒子說，「問了德瑞克，才知道這隻小貓是從寵物醫院動完手術 ，完全康復後直接送去寵物領養中心的，醫生從牠大腿根部取出了一顆子彈。」我一聽愣住了，為什麼槍口要對準一隻小貓？怎麼忍心對牠下手？我氣憤極了！

「媽媽，這世上還是善良的好人多，小貓中彈後，有人把臥在血泊中奄奄一息的牠及時送到醫院，小貓才死裡回生；而德瑞克在領養中心知道小貓的不幸後，毫不猶豫地選擇了牠……」 媳婦越說越動情，「我們要給牠一個家，一個溫暖的家。」

美國寵物領養中心有十分嚴謹的管理系統，所有的貓狗都有正式的「戶口」和「簡歷」。兒子和媳婦跟著德瑞克到領養中心，辦了正式領養手續，並為小貓易名為Tigger。Tigger是他們小時候喜歡的卡通片中的小老虎。

虎年迎小虎，兒子買來貓房，架起貓樹，為小虎添置了貓窩、砂盆、餐盆、水碗，還有不少小玩具。我問兒子，「牠給你添麻煩了？」 可兒子說，有牠真好！小虎性情溫順，對人親近，我們看書，牠的小爪子輕輕地按住書本，好像求知的孩童；我們練琴，牠趴在譜架邊抬頭聆聽，似乎在欣賞音樂；有時牠也瘋狂，古靈精怪地躍上窗台，玩起自個兒尾巴，轉呀轉呀抓不著，撲通一聲掉下來。

媳婦說，「只是膽子小，到後院都害怕，牠可能還活在過去的陰影裡。」 於是他們為小虎買了一件鮮艷的背心，拴上牽引繩，領著牠走出家門，讓牠看看外面好精采的世界。