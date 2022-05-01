今春某天，一早醒來，不賴床馬上去看「大小貝」兩隻蜂鳥寶寶是否還在巢裡，心有預感，這天是牠們第一次飛翔的大日子，因前一天已看到大小貝輪流站在窩緣上拍翅學飛。我與夫婿傑站在落地窗前往後院瞧，紫藤棚架下彎枝條上的窩恍惚只有一隻鳥寶寶，彼此互問會不會去年故事重演，已錯過大貝的第一次飛翔？

去年初春，鳥媽媽「哈咪」首次挑上我家築巢，孵了「大小寶」。哈咪辛勤餵食約一個月後，我們因沒經驗，那一早起床，大寶已飛向自己的天空，只剩小寶留在窩裡，哈咪還來回餵食，直至午後，好像瞄到小寶的第一次飛翔，但瞬間即逝，鳥去巢空。

「小妮」第二次來我家築巢，孵了「大小貝」。小妮應是哈咪的女兒，年輕媽咪身軀嬌小。此時窩裡一陣騷動，一隻鳥寶寶仰頭伸懶腰打哈欠，狀似與另一寶寶拳打腳踢，小窩已擁擠到勢不兩立，是分道揚鑣的時候了！我興奮地對傑說：「大小貝都還在窩裡，我要陪牠們共度這特別的日子，早午餐請自理。」

傑微笑點頭，不久小妮旋風似回巢，大小貝伸接餵食，小妮又旋風似覓食去。飽餐後，大小貝精力旺盛，各自跳上窩緣溜達，不經意間，大貝竟拍翅飛離窩緣，我樂不可支，大喊傑來共賞。大貝沒有一飛衝向大自然，而是踉蹌而飛，最後安全降落在不遠處的棚架橫梁上，我們都為牠擊掌慶賀。

歇腳是為了飛更遠的天空，覓食回來的小妮看到大貝，不僅餵食且交頭接耳，好像叮嚀大貝，如何迎向下一步的天空，小妮離開後，大貝就振翅往外飛，棲在陽光下的紫藤細枝條上，享受第一次日光浴，與盪鞦韆的樂趣。

小貝獨占整個窩，似乎不急著離巢。小妮每次餵食後，就慵懶地在窩緣上拍幾下翅後，又蹲回窩裡納涼，來來回回無數次，牠不急，我倒為牠急。大貝已在後院自由翱翔，一會飛得無影無蹤，一會又回來盪鞦韆，小貝難道不羨慕？

兩頭忙的小妮，既得追蹤大貝餵食，又得定時回巢為小貝加油。直至太陽西斜，小妮又回窩餵食後，小貝可能被媽咪的愛心感動，愛產生力量，就站在窩緣上奮力振翅想飛，飛不成再試，讓旁觀的傑當起狗頭軍師，直喊著說：「拍翅拍大一點，憑信心離開窩緣，就會成功！」

小貝再試，這次果真騰空，蹣跚飛停在棚架橫梁上喘息，有隻松鼠在橫梁的另一端跑動，我緊張地心跳加速，或許母子連心，小妮適時出現，竟來回飛逼松鼠，好像在轉移牠的注意力，也好像在驅逐牠出境，結果松鼠落荒而逃，小妮仍緊追不捨，直至松鼠越過籬笆，了無蹤影。母愛的保護令人動容。

那天我最後看到小貝是牠停在棚架東邊的龍柏樹上；而大貝棲在西邊的花樹叢裡，牠們還真是分道揚鑣了。我從沒懷胎十月當媽媽，沒有機會體驗自己小孩跨出第一步的喜悅，但感恩竟有兩次體會第一次飛翔的快樂，但不論是第一步或飛，背後都有位偉大的母親。