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籃球迷

安偉瑞

每年三月中旬，我們全家都會收到小兒子的邀請，加入他的團隊，填寫三月瘋 (March Madness) 的表格，預測每場美國大學籃球錦標賽的勝負隊伍，競賽共有六十八隊入圍，其中六十四隊進入六輪爭霸賽。

三十多年前研究所畢業，我應聘雪城的藥廠，最後一關和副總面談，他向我推薦當地的特色，欣喜提到雪城大學剛打入三月瘋最後四強 (Final Four)，這是我初聞三月瘋。

雪城顧名思義，積雪深、冬季漫長，看籃球賽的確是振奮人心的娛樂。許多場次大肆宣傳，一票難求，球賽當天看到有人在場外兜售門票，彷彿小時候電影院門口賣黃牛票的場景，令我大開眼界。

後來任職新英格蘭的生技公司，同事邀約三月瘋猜測賽，我躍躍欲試，憑藉著看過多場球賽，再加上新手的好運，居然名列前茅，還獲得精美的獎品。

因為新上任，我參訪各部門自我介紹，令我驚訝的是，一報上姓名，他們都笑著說：「我知道你，你是三月瘋的贏家。」 我竟然一舉成名，也見識到體育競賽的影響力。

上高中時，我很羨慕籃球隊員馳騁球場，穩定地運球、有默契地傳球、瀟灑上籃得分。有一次班際賽球員不足，找到我濫竽充數；好不容易搶到球，我一陣快攻，三步上籃，球卻沒有進，更尷尬的是，這才發現我投的籃框， 屬於對方的球隊。

好在兩個兒子青出於藍更勝於藍，對籃球都有興趣，小學就開始參加社區籃球賽， 是由鄰近的城鎮共組的聯賽。小兒子是後衛，有一場比賽在關鍵時刻投進三個三分球，幫助球隊獲勝，信心大增。

新英格蘭的運動氛圍濃厚，我們也啟動一年一度的三月瘋家庭比拚。先生認為推測花落誰家有如比樂透，決定用擲骰子選隊，小兒子覺得很有趣，把影片放到臉書分享， 獲得很多讚和好評。

去年小兒子的母校從先鋒四隊的淘汰賽 (First Four)勇闖五關， 贏得最後四強的過程峰迴路轉，精采萬分。每場球賽進行當中，我們都會上網即時討論， 互相加油打氣；球賽結束後，我們繼續視頻，分享彼此的喜悅。參與三月瘋， 讓我們雖處東西兩岸，也能全家同樂。

大學籃球爭霸賽比職籃賽更吸引人，因為有學生、校友、家長的向心力，球隊勢均力敵，年輕球員的臨場表現不易判斷，再加上場外的博弈，在觀看比賽中增加動力， 寄望自己的隊伍晉級爭冠。

今年的三月瘋再創神奇，排名十五種子的聖彼得，挺進菁英八強，史無前例；第八種子的北卡在準決賽擊退K教練領軍的杜克，堪稱經典一役；堪薩斯在總決賽力挽十五分的逆差奪冠，締造扭轉乾坤的新紀錄。三月瘋果然名不虛傳，帶給球迷一場春天的饗宴。

新英格蘭 電影院 入圍

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