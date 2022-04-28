三十多年前我初到紐約，那時在這個異國他鄉的中國留學生還不多。記得第一次到華埠 ，看到處處可見的漢字，感覺就像出嫁的女兒回娘家般激動，然而沒想到與華埠許多「娘家人」說話竟難以交流，他們講粵語我不懂，我講國語他們也不懂，還被數落「唐人不會講唐話」；帶我到華埠的老美同事，對此難以理解：同是華人 ，為什麼卻雞同鴨講？

即使語言相通，也可能雞同鴨講。妻子與南京的妹妹通電話，抱怨紐約冷得很，氣溫只有二十度，她妹妹說：「二十度還喊冷？我們這裡都零下五度了。」去年夏天，她妹妹抱怨南京熱得不行，都到三十二度了，妻子也抱怨紐約達到九十度了，她妹妹驚呼：「那不是要烤人乾啦？趕緊買機票回來吧！」

其實兩地的溫度相近，只不過妻子講的是美國通用的華氏溫度，她妹妹講的是中國通用的攝氏溫度，姊妹倆各說各話，成了雞同鴨講。

來美國久了，對華人之間的雞同鴨講有了更多感受。有位張姓老友從香港來，我準時去接機，螢幕顯示他搭乘的美航班機被取消，我去櫃台詢問。美航小姐問：「你朋友姓什麽？怎麼拼？」我用慣了漢語拼音，脫口而出：「姓張，ZHANG。」小姐在鍵盤上敲了許久問我：「他從哪裡來？」我說：「從香港來。」她又在鍵盤上敲了一會，問我：「他的名字縮寫是不是YH？」我說：「是呀！」她笑著說：「他被安排改乘聯航班機了。順便告訴你，他姓張，但不是ZHANG，這是中國大陸的拼法，他從香港來，拼成CHEUNG。」我猛然記起，同一個華人姓氏可能有不同的英文拼法，想不到竟讓美航小姐上了一課。華人姓氏的英文拼法，不知何時才能統一，免得雞同鴨講鬧笑話。

華人之間存在雞同鴨講，中美之間更是如此。有位朋友在中國是工程師，初來美國時受委託設計一個實驗室，他明白能否站穩腳跟，成敗在此一舉，為此他傾注了大量精力。不料設計圖交上去兩天就被打回票，說是「看不懂」，原因很簡單，他仍像在中國時用米（公尺）為長度單位，不知道美國是用英尺為長度單位，怪不得老美看不懂，成了雞同鴨講。他哭笑不得，花了許多時間把米換算成英尺，總算通過了審查。

前些時讀到一篇文章，說有位老美二○○○年時到中國領事館申請簽證 ，領館在其護照註明簽證有效期至「01／02／03」。他於二○○二年前往中國，在上海機場被攔下，說簽證已過期。

他說：「沒有啊，有效期要到二○○三年一月二日呢。」海關說：「不對，你的簽證二○○一年二月三日就到期了，你必須原機返回。」他這才明白，他是按美國習慣以「月／日／年」來解讀，而中國習慣卻是以「年／月／日」來解讀的。

明白了這是誤會，海關給他出了個主意，以避免原機返回：他可以不出海關，轉機到香港辦中國簽證，再返回上海。對於日期寫法的解讀，美中之間沒有對錯之分，只能說是雞同鴨講，各有各理。

雞同鴨講，廣義地說，反映了人群之間因文化差異，造成彼此不理解乃至誤會。消除雞同鴨講的辦法，就是增進人與人的交流，達到彼此理解。一個明顯的例證，就是隨著越來越多的華人來到紐約，我如今去華埠，再也不必為語言的雞同鴨講而發愁了。