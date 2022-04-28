結縭三十戴，一對兒女已經長大離巢。我們兩老，因疫情 關係，過去兩年，彼此都在家工作，二十四小時全天候同在，假如關係不良，簡直是困獸鬥。

前年孫女出世，我與丈夫頓時榮升祖父母，一向好饞懶做運動、血壓 已經亮起紅燈的丈夫突發奇想，希望能夠看到小寶貝長大成人，結婚生子，這個偉大的理想激發他對自己的健康加把勁認真起來。

對於丈夫的保健行動，我當然萬二分支持。於是，每逢周末，我們到不同的郊野公園踏青。不久，他發現步行減重不多，終於讓他找到一條郊野公園的行山徑有上下坡，且離自家不遠，開車十分鐘就可到達。它是一條貫通長島 南北的郊野公園遠足徑，我們行最北端的一小段，長約一點八英里，路徑上有好幾個小山丘，一小時可以完成。

周末，山徑底的停車場通常都泊滿了車子，行山者老有白髪長者，幼有三歲幼童，且有大大小小的寵物犬也加入行列，非常熱鬧。初行的時候，特別是上山的坡段我會喘氣，後來適應了，氣順了很多，停下來休息的次數也逐漸減少，體力改善了。

每次行畢，我們都會在海邊坐一會兒，有大大小小、不同款式的遊艇停泊在港灣裡，還有海鷗盤旋覓食，海中一群群的小魚流竄。有時候，更有純白羽毛的天鵝露面，像明星般吸引衆人的目光。

岸邊有人垂釣，我們會在草坪上鋪上地蓆，躺下來仰望澄空浮雲，享受清靜寧謐的時刻。回程路上，每次都會在自家鎮上的奶茶店停下來，把珍珠奶茶帶回家。做完運動，洗過澡，躺在沙發上喝冰凍的珍珠奶茶是最佳的奬賞。

每次行山，丈夫背著一個小背包，放了我們兩個的保溫杯和擦汗的毛巾。每次我都請丈夫走在前面，我戴上無線耳機，聽有聲書，跟著他的背影向前走，一年下來，聽了不少文學名著。我聽著書、看著他的背影，一個高中時候田徑短跑高手，曾經向我展示過他上過報紙、頸項掛著奬牌的照片哩！

畢竟歲月摧人，現在臨近退休之年，在新冠疫情狂潮下，全人類深刻感受到健康是最重要，他開始堅持運動。山徑樹木隨著四季轉換樣貎，春發嫩芽、夏暑蔥茂、金秋紅葉、冬寒禿立的景色，伴隨著我倆的腳步。

三十年，一萬個日子過去，彼此一起走過漫長忙碌的歲月之路。當中經歷了人生重要且寶貴的時刻：移民、轉換工作、成為父母、撫養孩子、及至今成為祖父母。今天相依為伴，總會有一天，剩下一人繼續上路。前面還有一萬個日子嗎？