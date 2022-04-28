朋友發來剛做的「香椿烤蛋」照片，得意地說這是「春天的新芽」，洛杉磯 很少見到香椿樹，能吃到香椿芽可算得是緣分。早春時節，一棵香椿樹上參差生發出的嫩芽要湊出一盤菜的量，屬實不易；太嫩的捨不得下手，還想留著它長長，稍一錯眼又老了。

香椿芽有特殊氣味，我之所以不敢像百科上說它有芳香氣味，是因為它的味道對於喜歡的人來說是香，而對於不喜歡的人，怕是要避之不及。

我是出生在江蘇的湖南人，自幼隨父母住在單位分配的宿舍樓裡，上有片瓦，但下無寸土，八百平方公里範圍內沒有五服以內的親戚，所以如果不是商店和菜市場上售賣的東西，我幾乎都吃不到，更別提像香椿這樣的時鮮玩意兒了。

同院裡有住在一樓的人家偶有會種香椿，待我得知這種從人家院子裡探出頭來的紅葉子，是可以吃而且好吃，以至於有些寶貴的東西時，我在小夥伴的激勵下偷嘗了一口，不僅葉子嚼不爛，傳說中的誘人香味也令人存疑。對我，這是一棵樹，而不是一道菜。

後來我被告知香椿有兩種，可以用來拌豆腐和炒雞蛋 的叫香椿，我偷嘗過那種食不得味的叫臭椿。在那個靠「十萬個為什麼」答疑解惑的年代，這並不是個能讓我信服的答案，誰家會願意種一棵臭的椿樹，而錯過了香椿炒雞蛋這樣美味呢？

印象中家裡第一次從菜市場買回香椿時，我已經是個中學生了，爸媽一直都記得我的這個「想不通」，而他們應該也需要一本「十萬個為什麼」，要將這一小把比手指頭粗不了多少的香椿葉，做成傳說中的美味佳餚，他們從別處得來的間接經驗，在實際操作中既變異又變形。

嘗過他倆精心炮製的香椿炒雞蛋之後，我對於這種美味的期待幾乎幻滅，對於世界多元化卻有了新的認知，人類對於味道的感知以及評判標準居然可以差別若此。

後來我有很多機會吃到以香椿為原料做成的菜餚，因為不夠喜歡，多是淺嘗輒止，也有過幾次驚艷的感覺，終於明白緣何早春鮮嫩的香椿芽兒，甚至可以成為一家餐館某個時段的招牌菜。愛不需要理由，不愛才需要理由，對人是這樣，對香椿也是這樣。

我對媽說著上面這樣的對白時，是在一個餐館的點餐間裡，這間餐館的涼菜陳列在玻璃櫥窗後面，媽媽指著一碟香椿拌豆腐，說起我小時候對香椿和臭椿的疑問。點完菜回到我們就餐的座位，我媽當著爸和我兒子的面，又講了一遍我年幼時的各種「想不通」。

我現在滿腦子都是當時的場景，環境、人物極其清晰，媽的神態和爸的表情無一不鮮活如栩。雖然爸媽已經離開我整整五年了，偶爾飄過眼前的香椿兩個字，也能讓我想起父母想起那麼多舊事，這也是我和香椿的緣分吧。