老婆大人捧著一個盒子，神情詭異坐在我旁邊說：「你知道這盒子裡面裝著什麼嗎？」我一看她臉上的表情，馬上猜到這盒子裡必然裝著能讓我驚嚇不已的東西，因為照她平日爽利的個性，斷然不會這麼賣關子。

警覺到事態非同小可，我正襟危坐，看著那印滿了多種色彩的小花朵的盒子。我心裡已經算計過了，我收入所得全部直接匯入我們兩人的共同帳戶，股票 都是她經手，沒有藏私房錢，我寥寥可數的「女性朋友」，她全都認識。確定自己沒有任何「犯罪嫌疑」後，我慎重地搖搖頭說不知道。

誰知她居然笑得很燦爛，還接上「搭啦」的音效，打開盒子，取出一封封用緞帶綁起來的信封。我快眼一瞧，那不是我的筆跡嗎？果不其然，她鬆開緞帶，一封一封地在我眼前晃著說：「記得不，這些都是你寫給我的情書。」天哪！早八百年前的塵封情書，她怎麼保管得完好如初，還從台灣飄洋過海，搭著飛機一起來到美國。

她自顧自說起來：「這是我們認識後第三天你寄來的，這是我們第一次鬧彆扭後你寫的，還有，這一大疊是你當兵時候寫的，哇！真難想像，你幾乎是每天一封耶！」我的臉發熱，心在微微加速快跳。

記憶突然快轉到她所說的那些時候，那時為了追她，我真的是卯出全力，用畫的、用寫的，十八般武藝全拿了出來。當兵兩年期間，她入社會工作，雖然我對我們的愛情很有信心，但是部隊裡太多比軍歌「夜襲」還讓人膽戰心驚的兵變故事，讓我不得不更加小心維護這段感情。

她饒有興味地評論起我的情書甚有文藝風，有散文體，有新詩體，更有素描和自製卡片，臉上的神情讓我很有成就感。

我大二，她大一，第一次在學校新生舞會就對她一見鍾情，本想舞會後就跟她要電話，誰知她必須在門禁前回家。望著她匆匆離去的背影，我若有所失，當晚就找認識的同學問明她的系別，和隔日下課的時間和教室。我永遠記得她一出教室看到我的表情。

我發揮繪畫和攝影 長處，自己製作卡片，畫好後才寫幾行字，日日一卡片交到她手裡，從這裡破冰，她才接受我的追求。人家說初戀常是分手收場，我們是彼此的初戀，很幸運地能相守在一起。

老婆大人埋怨我自從來美國後，幾乎沒有收到情書，只有她生日時才應景地寫一張無關痛癢的卡片。來美就努力學習，畢業後積極找工作，孩子出生後，注意力更在孩子身上。工作和家庭以及我給自己的壓力，加上我們已結婚多時，我也想當然耳地不覺得有給她寫情書的必要。三十年的夫妻，她現在才讓我知道，其實她很喜歡收到我的情書。

看著那些情書上的文字，我也想不到我居然有當文藝青年的時候。我很高興，好在我當時寫了，才有今天她這麼美麗的笑容。

奔六十歲務實的我，實在寫不出二十多歲時情意綿綿的情書，但是我很感謝她當年與我相識，更感謝她沒有讓我成為可歌可泣兵變故事中的一份子，更感謝她和我一起守護我們共同的家。