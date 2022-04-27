我永遠記得「倒吃甘蔗」這句成語，是在初一一次國文試卷上的考題，而我這一向自負國文分數高的人，卻在此失分，原因是我在考前讀書讀得不夠周全，沒有真正研讀這句成語的註解。出了考場馬上拿出國文課本研讀，原來就是簡單的「漸入佳境」之意。

活了一輩子，現在老了才感覺出自己的身心狀況像在「倒吃甘蔗」，老而彌堅。

最近每早起床對鏡梳頭的時候，看見鏡中的自己兩頰面色紅潤，使我想起四十幾年前還在台灣任教職之時，也是對鏡梳頭，卻感嘆自己老了，臉都紅不起來了。可是當時任美國總統的雷根，七十幾歲的年齡，兩頰卻紅撲撲地猶如嬰兒一般，我們的境遇有如天壤之別：他是天上的一顆星，我是地上的一粒小沙，日日為生活打拚勞碌奔波，從來沒有注意過生活的品質，何能奢求身體健康面色紅潤？

退休 後，日子變得和以前大相逕庭：整個一幢大房子，就我一個人守著成堆的廢物和過往的回憶，生活在頹喪中的我只能與憂鬱症為伍。我重新檢視自己的生活，做了徹頭徹尾的改變：

我重新安排自己的作息時間，每天有規律的生活，定時起床、睡覺，也嚴格篩選不好的朋友不相往來，以免浪費時間。我也花上許多時間鍛鍊身體，每早藉去遠方買報紙為由，推動自己走路。

智能手機 是我最大的幫手和秘書，它除了安排我的作息時間以外，還能提供各種知識及訓練課程時間表。於是我每天除了安排許多網上課程外，還可以去上真人的實體教育 課程，自己都覺得自己沒有被時代拋棄，也可以把學來的常識用在營養和健康上，所以覺得這輩子從來沒有活得這麼健康、快樂過。

每個見到我的老朋友都會詫異地說：「妳氣色真好，怎麼越活越年輕了啊？」，我也會不藏私地分享我的健康祕訣，可是最重要的一點，就是要保持自己「與時俱進」，跟上時代的脈動，不要把自己跟「老」字捆在一起。

謀事在人，成事在天。家父活了一百零二歲，我認為我有先天好的基因，我肯定可以打破他的紀錄好好活下去，可是家兄只活了四十七歲就撒手人寰了，所以我認為克盡人事是使我健康快樂的重要一環，因為我現在感覺是自己生命中的極盛時期，幼時的皮膚及身體呼吸道過敏全無影無蹤，生活沒有壓力，心存善良熱心助人為善，每天都活在喜樂之中。