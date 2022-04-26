南韓 第二十屆總統大選於三月初落幕，在野的國民力量黨候選人尹錫悅以極小的差距獲勝。競選過程中，尹錫悅提出廢除「女性家庭部」的政見，令女性選民不安感激升，卻獲得更多年輕男性選民的支持；南韓社群網站 上出現不少對未來感到悲觀的發文，大量年輕女性申請加入敵對的政黨。

南韓總統大選使我回想起我與韓國人接觸的經驗。八〇年代我在台北讀研究所時，有一學長來自南韓，大夥們叫他崔兄。有一回，崔兄介紹我們認識一群南韓的大學女學生，因為春假她們來台灣旅遊一周，我們幾位男同學就領著韓國女學生出遊了。

韓國女孩漂亮又會打扮，我們細心照顧這群外國來的女孩，她們對我們的感激之情溢於言表。回南韓後，她們傳話給崔兄「台灣的男孩實在體貼又優秀」，崔兄轉話時卻跟我們說：「別對她們這麼好，她們是女孩子。」呀，這就是韓國的大男人心態吧！

九〇年代，我來到美國念研究所，所內有幾位南韓來的同學、學弟。仔細觀察他們帶的午餐，都是一大盒附帶幾小盒，小盒內是各式各樣的泡菜，不像我們老中的午餐，就是一個可放在微波爐內加熱的便當。

我曾問南韓同學老金：「你每天帶這麼精緻、豐富的便當，不是很浪費時間準備嗎？」老金：「不會呀，都是我太太準備的。」真是令好多留學生羨慕。我想到另一位南韓學弟老朴，他的午餐只是一個便當。「老朴吃得就較『正常』呀。」「那是因為老朴的太太還沒有來！」老金回道。半年之後，老朴帶的午餐也像老金一樣多采多姿，因為他的太太終於來了。

有一回，老金請了一票同學到他家吃飯。他有一子一女，他的太太在廚房裡忙東忙西，不時將準備好的菜端出來，並與我們禮貌性地打了招呼。

我問老金：「你太太叫什麼名字？」老金：「她沒有名字。」什麼？沒名字？我們逗著他的兒子、女兒玩，小孩子倒是有名字的。正式吃飯時，我們說：「請你太太一起來吃吧！」老金：「不用，她不必上桌吃。」這大概就是南韓的傳統文化吧？

在美國工作後，也見到幾位韓國男士，專業技能很強，仍是那種南韓男人的派頭。我的工作場合中，沒有見過韓國女士，印度女士倒是非常多，並且積極性極高。

有一年暑假，我那十六、七歲的長子熱中下圍棋，他打聽到附近的韓國城有一家韓國棋社，一周七天都開著，有很多高手在下棋，他想去挑戰學習一下。

某一晚我載著長子前往。那是一獨棟兩層樓的住家，一樓闢成棋室，都是一群五、六十歲的男人在下棋，抽著菸、喝著茶、講著韓語。主事者為長子找了一位棋力相當的老者與他對弈，偶爾有人來瞧瞧這陌生小孩的棋技。

整個棋社都是男人們在下棋，只有一位女人偶爾出現侍奉茶水，其餘時間她都在廚房內忙著。南韓人下棋，棋風橫蠻又霸道，我也瀏覽了不少桌的棋戰，驚覺他們在下賭棋呀，即輸者要給勝者賭金。長子雖然輸了他的那盤棋，卻深感獲益良多，但由於那二手菸，我們沒有再去了。

我個人的經驗是，南韓的父權觀念根深柢固，大男人主義就在文化傳統內，難怪走向二十一世紀現代化的南韓，會成立女性家庭部，旨在系統性地推動性別平權，但推出的政策卻多次引發爭議。社會上偏向女性主義的勢頭，反而導致男性的相對剝奪感，並激發起反女權聲浪，這是窮極必反吧。

南韓的「兩性之爭」，肯定還有得爭呢。