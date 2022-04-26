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小事留心

久彌

我有時候自覺很像一隻鳥，一飲一啄，維生而已。雖然在宴集時也會大快朵頤，但平時並不講究，飲之一事尤其簡單，喝水。像那種清逸高雅但繁文縟節的品茶，或是羅曼蒂克式的喝咖啡，我都不覺享受，自認是下里巴人，無緣高攀。

去年因中飯後有時會睏倦，看了各方面報導咖啡的好處後，我開始培養喝咖啡的習慣以提神。雖試了些不同品牌，但都覺得苦澀，喝得勉強，以致成效不彰而放棄。但卻因此事有一點發現，對我這一向大而化之的人來說，似也可算是一種心得。

事之大小固然是隨當事人的主觀感受而定，但有些事從一般觀點來看，大概都會被認為是小事，如個人喝不喝咖啡就是一例。而我所要說的，喝咖啡用糖的小罐子，每次糖用完了，到第二天再用時，又會自動裝滿，表面看來，自也不能算是什麼大事，不也就是老伴又給我補充了而已嗎？

可是我略加思索後就發現，眼前所見只是冰山一角，讓它浮出來的是下面隱藏的龐大愛心，因為老伴幾十年來都只喝清茶，咖啡是不碰的，我喝咖啡對她來說，其實沒什麼關係，沒有那份愛心，她不會想到，為了我的使用方便，把大紙袋的糖装到小罐裡，又每天默默檢視，看我使用情況，適時補充。

我會特別注意到這件事，是因為有好幾次糖快用完了，我心想要告訴她幫我加糖，但又總是忘記而沒說，可是到需要用時自然又有了，才領悟到她有暗中關注我的使用情況。縱然喝咖啡不是大事，而因她對我的愛心，把我喝咖啡這件小事，當成一件大事似地來處理，這樣的細膩關愛對我來說，不該以小事視之才對。

其實這只是一個例子，她為我所做的類似之事，稍加回想，就真是一言難盡，也使我覺得或許該推廣而言，事無論大小，因愛而做的，都不該被視為小事。

何況我還發現，能把她的這份愛心體會出來，則能品味更多日常生活的甜美，並也提醒我學著為她做類似的事，縱然是很小的事。

如我們家過日子的帳務收支等繁瑣事，向來都是由她處理，我收到郵件都是往她桌上一放，後來也想到把無關的廣告等除去，只留帳單等重要信件，並把信封整齊裁開，以略省她一點事；她不喜歡車子髒，天一放晴，不待她說，我就去把車洗乾淨等。這些在小事上為對方著想並體會對方的用心，使我們的生活更加融洽溫馨。

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