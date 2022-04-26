太極拳源遠流長，對我來說並不陌生。年少時要慢悠悠地打這一趟拳，似乎很難耐得住性子；隨著年紀的增長，漸漸體會到太極拳的魅力，想要認真學一學。

學習太極拳的人很多，網上有線上學習小組，視頻文字資料也異常豐富，想要找個適合的教練並不容易，就從網路資料開始先學起來。

第一個月把招式照貓畫虎比畫下來，算是開了個頭兒。一開始練不適應，膝蓋開始疼，一來運動量偏大，二來使勁兒的方式不對。減少運動量，休息兩周，一邊看了更多練習的資料和視頻，繼續練習。

漸漸體會到，太極拳不是力量的訓練，也不是做一套操那麽簡單，從根本上說，太極拳是一個放鬆的訓練，每一個招式都要做到放鬆，保持中正安舒，鬆而不懈。

常聽說：「鬆，鬆，鬆，太極功。」三個鬆字說出了放鬆的三個層次：第一個鬆是指姿勢的放鬆；第二個鬆是指肌肉 和筋條的放鬆，不用力；第三個鬆是內臟和骨髓的深層放鬆。這一鬆就化解了任何力量的衝擊，所以「鬆」是太極拳「化」的根本，讓身體鬆沉下來，內心平靜下來，這可不是一朝一夕的功夫。

首先慢下來並不容易，開始的時候打拳慢，是因為動作不熟練，不斷停下來想下一個動作應該怎麽做，等到漸漸熟練，很快就打完一遍，想要保持緩慢均勻的節奏，必須多加注意。

於是一招一式再重新學習，形狀何在，意境何在，不僅在於擺出那個架勢，更重要的是怎樣的神態、氣勢，感受每個動作和身體部位的變化。有了新的領會再做同一個招式，就不同了，靜下心來，去除浮躁，做完後心平氣和，輕鬆愉快。

慢還體現在循序漸進的過程。一說練太極拳需要十年功夫，才能做到行雲流水，剛柔相濟，學了幾個月，覺得這話不無道理。練拳就是無數微調的過程，急不得，透過慢下來察覺身體每個部位的感覺與變化，慢慢體會，慢慢調整，找到自己對的位置。

一天打太多遍，如若做得不對，得不到益處，反而讓關節 和肌肉受累，必須慢慢來，讓身體有一個適應的過程，怎麼讓位於樞紐的腰胯靈活起來，怎麼增強腰腿的力量，漸漸養成新的動作習慣。

鬆、沉、靜是初學太極拳最大的體會，再練一段時間也許又會有不同的感受，十年之功還不能想像，當下只要能夠輕靈舒展地把一趟拳打下來，就很滿意了，另外希望能找到一個合適的教練給些指導。

太極練習對身心的影響深遠，會在潛移默化中產生根本的轉變。在很多視頻裡，太極拳常常和田園的圖景出現在一起。對於田園生活，我一時還無法嚮往，太極對我的意義，不是隱居避世的修練，而是體現在每日的行走坐臥，言談舉止，日常生活中間。無論身在鄉間還是鬧市，無論是否在打太極拳，舉手投足都可以是太極。