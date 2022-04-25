星期日，駕車載妻子和孫兒到附近大操場公園遊玩。在停車場一下車，便聞聽天空有巨大轟鳴聲，抬頭觀瞧巡視，只見左側天空數百米之外，一架直升機正圍著那片區域轉圈飛，而且地面還有鳴笛警車向那裡匯聚。目睹耳聞這些，我又情不自禁道出感嘆：那裡又發生重大案件了。

旅美之後，特別是小家遷至天普 市後，時常看見直升機在房前屋後不遠處低空轉圈飛。初見這一幕奇特景致，我曾好奇地站在小家院內仰頭觀瞧，口中喃喃自語：「這直升機咋的了？為啥總圍著那地方轉圈飛呢？」

兒子來到近前解答：「那裡不是出現壞人了，就是發生治安案件了。美國警署規定，一旦發生嚴重案件，天空巡警和地面警察 一起趕赴現場處理。直升機在那裡轉圈飛，即是監控鎖定了事發區域目標。」

獲知這一信息，我目睹過兩次直升機轉圈飛的特別後果。一次是一個周六午後，送孫兒學習跆拳道，行駛到一條公路十字路口，我看見幾輛鳴著警笛的警車前堵後截，把一輛紅色轎車控制在一段小路上；與此同時，一架直升機急速趕來，圍著警車控制區域低空盤旋，臨時設置的警戒線之外，過往路人紛紛駐足觀看。

直升機低空轉圈飛五、六分鐘之後，警車控制的路段上，一對亞裔 男女抱頭從紅色轎車走出，乖乖地讓警察戴上手銬押上警車。至此，圍堵的警車一輛跟著一輛駛離現場，天空盤旋的直升機也歡快地離開了……。圍觀路人道出譴責：「這對男女真不該交通肇事後逃逸，這回得受到更嚴厲處罰。」

隨後不久，我又在自家小院內看到了更為壯觀的直升機轉圈飛場景。那天，夜幕剛剛拉下，天地一片朦朧，我正給做晚飯的妻子當下手，忽聽室外傳來直升機巨大轟鳴聲，而且是那種低空轉圈飛的聲音。

我當即跑到宅院內，看到北側數百米半空中，一架直升機亮著照明燈，圍著那一小片區域轉圈飛，且飛機上巡警衝著地面大聲喊話。這架直升機轉圈飛半個多小時後，又一架直升機趕來，接替先前的直升機繼續用照明燈、喊話、轉圈飛，監控那片特別區域。一個多小時之後，這架直升機才離去。

第二天上午，我在電視新聞中看到，昨晚直升機轉圈飛區域，一名持槍罪犯窩在一個角落負隅頑抗，最後被狙擊手擊斃。

獲悉幾次直升機轉圈飛結果，我有了一個深刻感悟：美國治安防範措施嚴密，設施完備，警力強悍，一旦警車鳴笛朝一個地方匯集，空中直升機圍著那片區域轉圈飛，便證明：那個地方出現了犯罪活動，而且犯罪分子已被警務人員控制，也在正告犯罪分子，無論你在哪個區域興妖作怪，實施不法行為，天空巡警和地面警察都會迅速趕到，布下天羅地網，將你繩之以法，你乖乖束手就擒罷了，否則便是自尋死路。