圖╱半人番

陽春三月，奧克蘭 湖畔的垂柳已經綻出了鵝黃色的嫩芽，小鳥也嘰嘰喳喳地叫個不停，好像在演奏春天序曲，但，紐約的春天總是姍姍來遲，已經轉換成夏令時間了，清晨依然寒氣逼人。兩個星期前，當人們看到湖中的天鵝忙著築巢時，不禁奔走相告，春天來了！

這一對天鵝是疣鼻天鵝（Mute Swan），一種大型而珍貴的游禽，體羽潔白，脖頸細長，前額有一塊瘤疣的突起因此得名。住在湖邊的阿婆告訴我，牠們生活在奧克蘭湖至少十年了，是這裡的永久移民 ，是人類的親密夥伴。

每年春天，牠們上演著一幕幕愛情故事，吸引了許多鳥類攝影 者。那一天，我們一到湖邊，就看見邁克背著沉甸甸的裝備，扛著三角架，興沖沖地走來，「就在這幾天了，如果錯過了，還得再等一年呢。」他遠道而來，為的是留住天鵝求偶表演的精采畫面。

「難道天鵝是先築巢，再求偶嗎？」動物的習性我不甚了解。我們等了許久，先生拍到了成雙入對的游禽，拍到了高唱情歌的樹鳥，唯獨沒有天鵝優雅的身影。

隔天，我們起了個大早，沒想到湖邊已經來了幾位攝影者，他們早早就撐起了三腳架，架上了長槍短砲，靜靜地候場。邁克急忙向我們招手，原來，天鵝開始「清場」了。

天鵝擁有與生俱來非常強的領地意識，特別在這非常時期，牠們絕不允許其他游禽靠近。牠們的美姿，牠們的高傲，分明在告訴人們，這裡是牠們的舞台，是牠們的領地，是牠們生息的地方。

清場後，方圓數十米波光瀲灩的湖面上，只有這一對天鵝在嫻靜地游動著，同步共舞。牠們的求偶儀式極度講究默契和節奏，一會兒雙雙潛水，一會兒翩翩起舞，含情脈脈，卿卿我我，精采極了！最後，以喙相碰，接頭交頸，海誓山盟。

精美絕倫的表演，令觀賞者如痴如醉，阿婆說：「在湖邊走了十多年，今天大開眼界。」爭先錄相攝影的人們，更是收穫滿滿，留住了天鵝優雅妍媚的舞姿，錄下了春天浪漫的愛情故事。

幾天以後，公園局派人在鵝巢附近拉起了警示線，每每經過那兒，不禁駐足遙望。一天，我們透過望遠鏡驚喜地發現，巢裡有蛋，至少有兩個大天鵝蛋。

我馬上通知邁克，他即刻回覆，「一個月後，湖邊見！」天鵝的孵化期近四十天，捕捉到破殼而出的那一瞬間，無疑是攝影者的奢望。「聽說出生後五、六個小時，天鵝寶寶就下地了，在鵝爸爸的陪伴下，先啄嫩嫩的青草，再到水邊划水，累了，就鑽進鵝爸爸溫暖的羽翼中撒嬌取寵，萌態十足……。」先生越說越興奮，他催促我，「趕緊記下日期！」「忘不了，今天是春分。」

已是二十四節氣中的「春分」，春風如期而至，綠了湖畔。湖邊，準鵝媽在精心孵蛋，水中，準鵝爸在警戒站崗，新的生命在春風中孕育，我們走在和煦的春風裡，充滿期盼。