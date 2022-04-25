防範新冠肺炎，久宅家居，後院變成頻繁出入之地。我家後院雖然只有豆腐干那麼大，好久前我們就種了一棵紫藤，年年開得茂盛，紫色花綻放時，清香四溢。小後院還種有牡丹和其他一些四季常開、顏色鮮豔的小花，或可供食用的蔥、小番茄等，不知是否因為這個緣故，蜜蜂、蝴蝶和鳥兒常常來光顧，與我們分享這塊小小的天地？

自二○二○年以來，疫情 嚴峻，宅家無聊，為了防止憂鬱症，我總是想方設法，找點事情做做。

不久前，我做了一個鳥屋，是用家中隨手可得小木塊拼湊而成的，盡量花心思，要做得好看一點。

為了通風，我開了四個小洞當窗，頂上還留有空隙，相信小鳥入住後，裡面空氣一定流通，又有光線。兩寸圓形的門口，恰好供小鳥出入，大鳥進不來，防止一些凶猛大鳥來侵犯，我的構想應算周到。

果不其然，小鳥飛來，看上了這個小屋了，牠們兩隻不停地輪流銜草進去共築愛巢。我在屋子裡，隔著玻璃門，躺在沙灘椅子上，不時注意牠們飛來飛去的繁忙，堪稱滿足和快樂。

牠們很機靈，每次進入窩內前，先站在不遠處觀望，確定安全才進去；出來時也必定在不遠處四周看看才飛走，夠小心謹慎的。

經了解，來光臨的鳥是康州州鳥，外觀有點像麻雀，其實不是麻雀，這種鳥的最大特點是很乾淨，牠們餵食小鳥後，會順便銜走窩裡的糞便，窩內非常清潔，這點與其他鳥不同。

做鳥屋之前，當然也曾發生過牠們在紫藤枝叢中築巢，小鳥順利長大而遠走高飛，但是鳥巢暴露在外，有時也會被大鳥欺負甚或攻擊，或鳩占雀巢。如果有人試圖餵食，程序不得當，小鳥會夭折，只有母鳥父鳥懂得平均逐個餵飽。人類過多的干預，小鳥也會棄窩飛走。與小鳥相處也不是那麽簡單。

我小時候看香港 劉克宣演的黑白電影 ，喜歡鳥的人或玩鳥的人，都是頭戴瓜皮帽的，他們手裡托著名貴的鳥籠，一副紈褲子弟樣子，似乎養鳥是不務正業、遊手好閒、玩物喪志的人。

西方人不說玩鳥，而是寵物，我也曾在香港見過老外養五顏六色的鸚鵡或葵花鸚鵡，可見不管國人或老外都愛鳥。我從橡膠園出身，很自然，從小就同草蟲花鳥結上不解之緣。現在宅家也可以看看可愛的小鳥，牠們飛進飛出，築巢哺育幼鳥，忙得不亦樂乎。

我想到，我們也要像自然萬物，像小鳥，晴天早起吃飽飽，站到枝頭上唱歌，陰雨颳風，穩穩地躲起來，不管世界發生什麽，天天迎接日升日落，照常過快樂的小日子。