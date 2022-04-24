有位好朋友最近剛失去了一隻心愛的「棉花面紗犬」，她說那種撕心裂肺的痛真是難過。沒想到最近她又突然告訴我，因為先生的堅持要求，他們又要抱養一隻同樣品種的小狗。我家養過一隻「黃金獵犬」，有經歷過和這位朋友相同的感受，但我們做了不一樣的選擇，那就是我們沒再領養另外一隻黃金獵犬。

話說我們剛從麻州布魯克萊恩搬到馬州哥倫比亞之前，先生就給兩個兒子開了一張家裡可養隻狗的支票 。搬來之後，正巧我有一位同事家裡的黃金獵犬生了一窩小狗仔，我們去看過後，先生就相中和他最有緣且較溫順的一隻。

兄弟倆歡天喜地爭著要為狗狗取名字，哥哥想念他在布魯克萊恩的朋友，就要用他一位好友的名字，弟弟是波士頓棒球隊球迷，非要取「紅襪子」不可。僵持之下，還是身為老媽的我平息了這場取名紛爭，給狗狗取了一個讓哥倆都很服氣的名字「福樂」。「福樂」，是我們住在布魯克萊恩公寓時那條街的中文譯音。

我們家的福樂似乎具備了所有黃金獵犬的特點：金色黃毛有如黃金一般在陽光下閃亮發光，聽話忠心、聰明機靈、溫順通人性，讓我們好愛牠。但是牠也有我們最擔心的毛病「好吃症」。

一談到好吃，就讓我想到婆婆住在家裡時，一看到婆婆在廚房洗菜，福樂就會乖乖地蹲在她身旁，伸長脖子兩眼柔柔地看著婆婆，就等著一口吃下婆婆丟給牠的青菜葉子；另外一次是我們突然發現裝狗餅乾的袋子突然快光了，後來才知道牠就是罪魁禍首。牠這樣好吃，也是牠體重總是超標的主要原因之一。

福樂是我們家的寶貝，老大一坐在客廳地毯上，牠就會不動聲色，慢慢移動身軀往他那裡靠攏，一直到牠把頭舒舒服服地枕在老大的腿上。

老二放學後一個人在家，福樂自然成了他的玩伴，他們有時會在有籬笆的院子裡玩，有時會在家裡玩。平日牠是不准上樓的，但每隔一陣子我們就會在樓上發現牠的玩具，我們也只有睜一隻眼閉一隻眼，沒有責備他們。

對於我嗎？印象最深刻的一次，也是我低估了牠的唯一一次。有一天早下班，興致一來，帶著牠去看老二踢足球 ，這下不得了，當牠看到小主人滿場跑時，牠也很興奮地拉著我就跑。想想看，牠那體重近一百磅的蠻力，拉著不到一百三十磅重的我往前衝，那場面相當可觀，幸好我只是被往前拉倒在地上而已，否則來個狗吃屎那才真有得瞧。

另一次是我正在樓上衣櫥蹲著整理衣物時，突然覺得我的腋窩下有個毛絨絨的東西在動，回頭一看是牠，我就一聲吆喝「福樂」，牠就只好很委屈地跑到樓下去。

我們雖常笑牠上了「犬隻訓練班」沒畢業，但牠對帶牠去上課的我家老爺是絕對「老闆至上」全心服從。只要牠稍一出軌，聽到老闆一聲低吼「福樂」後，牠就乖乖地把頭貼在地面上，一副很服從的可憐模樣。牠的老闆除了管牠之外，最主要的工作，是不管天氣如何，每天早上起床後及晚上睡覺前，一定帶牠在家附近步道 蹓躂方便。

福樂只陪了我們七年，我們全家都非常不捨，尤其是我們家老爺，他還深深記得在福樂過世的前一晚，他帶牠出去散步時，牠不時緊貼在他的腿邊，似乎已預知自己的日子將盡。

福樂火化後，我們把牠的骨灰埋在我們家後院一角。我們再也沒有領養另一隻黃金獵犬，因為我們內心深感愧疚，覺得如果我們能夠多帶福樂出去走動增加牠的活動量的話，牠應該是可以多陪我們一些時日的。