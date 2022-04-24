望著牆上泛黃的畢業證書，不禁委婉而笑。這張證書在我賣房子搬家的時候完全被遺忘了，平放在舊書架的最頂端，直到交屋的前一天，房地產 仲介帶著新屋主做最後檢驗房子時才發現，原來它放在那積灰塵已超過十五年了。

回想我這一生求學的過程，從幼稚園到研究所，前前後後二十餘年，經過好幾個畢業典禮，從未想過何時才是終點。在我稚嫩的心靈中，畢業證書對我來說並沒有太大的意義，未曾思想過，每一張文憑都是需要時間的付出與堅持的努力才能獲得。對「畢業」的膚淺認識，似乎就是超越某一種的「束縛」。

小學畢業時，希望自己趕快長大，覺得上初中的大哥哥大姊姊好了不起；初中畢業時，心中竊喜，以後不需要再上音樂課，因為我對豆芽菜五線譜一竅不通；高中畢業時，終於向軍訓課說再見，特別釋懷，不必再擔心頭髪太長被記「缺點」；大學畢業時，再也不用上體育課了，覺得好輕鬆，不用為了「點名」而上課了；等研究所博士班畢業時，我終於可以向全世界宣告，我再也不需要為成績而考試，二十多年的重擔終於可以卸下來了。

突然有種失落的感覺，我一生求學的「目標」，竟然是「不要再為考試而考試」！自己也覺得荒唐得可笑。而每一階段所得到的證書，也因為下一個階段的完成而逐漸褪色。

對我而言，這張掛在牆上的證書最有價值，是我歷經了五個寒暑才得到，它養活了我們一家四口，付清了兩個孩子的大學教育 學費，另外也帶給我些許的虛榮。左一聲「博士」，右一聲「博士」，叫得我飄飄然，還真以為自己挺不錯哩；但捫心自問，心裡有數，學海無涯，我所懂的屈指可數，唬唬別人可以，但唬不了自己。

畢業證書上第一行的字特別大，特別顯眼，那就是母校的名字。它蘊含著一份特殊的情感，一看到或聽到這名字，就油然產生一種親切感。我特別關注母校橄欖球和籃球隊的比賽排名，早已成為它的死忠粉絲，我被一股莫名的凝聚力所吸引，為母校加油，以母校為榮。這個校名提醒我，莫忘初衷，當感佩母校栽培之恩。

常言道，人生有三樣一去不返的東西：失去的光陰、失去的機會及說出去的話。光陰和機會常常在我們求學的過程中扮演著重要的角色，我們也許因為「時不我與」而失去了學習的機會；也有可能，騰出時間，準備好迎接那盼望的機會，然而事與願違，無法成行。

感謝神一路的帶領，有幸完成我一生求學的目標。如今，這張褪色的畢業證書，跟著我的退休 也功成身退；把它掛在牆上只是一個裝飾，陪伴我走人生最後的一段旅程。