多年前，大女兒五歲時，周六沒有別的安排，我擔心她在家影響即將臨盆的內人，所以帶著她到我的公司陪我工作。

那時我的工作場所在市區，是棟兩層樓的建築，樓上辦公，樓下是停車場。七千英尺大的辦公室有二十多名員工，隔間很多，那天只有我們父女兩人到公司。

我在辦公桌前坐定，並安排了紙張、筆給女兒作畫。我的工作要上電腦、打印報表、拷貝地圖及相關資料，在辦公場所轉來轉去，一刻不停。女兒畫了半小時就不耐煩了，她到處轉轉看看有何新奇事物，我也不擔心她，讓她自己找樂趣。她不時會叫喚一聲「爹地」，我也不經意地回一句「有」，彼此印證存在感。

我忙了一陣，鬆了一口氣，上了廁所，喝一口水，忽然發現女兒不見了！喊了幾聲，沒見反應，在辦公室內各隔間尋找，也不見蹤影。我糾結起來，她會到哪裡去呢？

我急忙下樓，在停車場裡張望，同時呼喚她的名字，不見任何反應。我在街口轉角處張望了很久，心裡焦急萬分，這孩子沒穿外套，獨自一人在街上行走，我真的不敢想何種情形會發生，我捫心自問真是不合格的父親。

當我站在公司門前躊躇不前，內心的煎熬真是不可名狀，思前想後，不知如何是好的當口，忽然間，我看見一位著西裝、打領帶的中年男士牽著我女兒走過來。他對我說：「這是你的女兒吧？她哭著經過我的服裝店門口找父親，我問明原委，把她帶回來。」我再三致謝。

看著淚潸潸，哭得上氣不接下氣的女兒，我急忙抱起她來為她擦拭眼淚，輕輕地拍拍她的背，如同失而復得的珍寶般把她抱回辦公室。

原來我在樓下找資料，女兒喊了幾聲「爹地」沒有回應，她急忙追到樓下開了門跑到街上，可是她沒有鑰匙，無法再回到辦公樓，只是漫無目的地向前走，一路帶著哭聲高喊「爹地」，幸好街上行人很少，轉角處的服裝店剛營業不久，老闆聽到小孩的哭叫聲而伸出援手，真是萬幸。

經過這件事後，我不再執意專心工作，陪女兒說話和她玩要，並一同午餐，盡心撫平這段不堪回首的往事。