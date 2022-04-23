我的雇主詹姆是猶太 裔美國人，家住核桃 溪，他有一個哥哥史蒂夫，是電腦軟體工程師，出版了多本關於電腦方面的暢銷書，多次應邀到中國講學。

我第一次見史蒂夫，是一個美國獨立日，那天門鈴響起，我開門一看，眼前站著一個年約五十的彪形大漢，身體像砲彈一樣壯實，頭戴禮帽，落腮鬍子，鼻子長而尖，怎麼看都與學者的身分相去甚遠。

我用不流利的英語說了句：「很高興認識您」，接下來他用英語回了一段我聽起來像「天書」的話。詹姆的妻子珊珊是北京 人，經過她的翻譯才知道，他感謝我能來他弟弟家工作等客套話。

第二次見他是一年後的一天，他應邀從紐約來核桃溪講學一周，為了省錢，珊珊讓他來家裡住。周日晚上八點他來了，刮了鬍子，沒戴帽子，鼻梁上架了副眼鏡，白襯衣配紅領帶，倒有幾分學者相。

珊珊安排他住在我隔壁的房間，他的到來非但沒有增加我的麻煩，倒為我單調的生活平添了幾分樂趣。

在餐飲方面，因為離超市遠，我不會開車，所有用品和食材都由珊珊打點，當然少不了中式的食材。早餐，史蒂夫打開冰箱，指點微波爐，愛啥吃啥，常常是一杯牛奶、一個雞蛋、兩片麵包就外出了，午餐在外面吃，晚餐在家吃；衣服按美國人的習慣周末統一洗，走時正好帶回家。

這天我正準備晚餐，剛打開裝著陽江豆豉的瓶蓋，史蒂夫湊過來出奇地看著，慢慢皺起眉頭。為了證明這是好東西，我讓他聞了一下，誰知他馬上作嘔吐狀，掩面而逃，其舉動和詹姆初聞豆豉如出一轍。沒想到上個世紀已飄洋過海的陽江豆豉再遭白眼。

開飯了，我擺好湯匙刀叉，端上一碟混合的豌豆、松子、腰果粒，一道蒜蓉豆豉炒四季豆，配上乳酪的椒鹽牛仔骨和黃油土豆泥，一鍋羅宋湯。開吃了！史蒂夫用湯匙把豌豆、松子、腰果舀到自己的碟子，然後向我討了雙筷子，熟練地一粒粒送入口中，而且是用左手，讓我瞠目結舌。原來他到中國講學，最大的收穫之一就是學會了用筷子，從此進入「筷子文化圈」。

他看著那碟蒜蓉豆豉炒四季豆，滿臉疑惑，詹姆似乎看透了他的心思說：「放心吃吧，不吃你會後悔的。」他大著膽子嘗了一口，就一發不可收拾，期間他夾起一粒黑乎乎的東西問：「這麼好吃的是什麼？」「豆豉！」已愛上豆豉的詹姆笑著說。結果在他離開時把用剩的半罐豆豉帶走，說要向朋友推廣推廣。

因為我是中國人，所以他總嘗試和我說中文，在和他相處的日子裡，他「抖」出「早上好」、「晚安」、「沒關係」、「對不起」、「再見」等美國人使用最頻繁的中文詞語，說得挺標準的，但說多了就露餡，如：「我去散心」說成「窩是菜心」，「我要上廁所」說成「窩要上些鎖」，「我要問你」講成「我要吻你」，把我嚇了一大跳。

在中國講學期間，他去過很多地方。一天晚飯後，他拿著一本中國旅遊雜誌對我說「這是石家莊」，結果把石家莊說成「是嫁妝」，「我去西安鐘鼓樓」說成「窩去西岸種骷髏」，令我忍俊不禁。在我的幫助下，他終於把一些發音毛病糾正過來了，可見其認真程度。

講學結束的第二天清晨，我還在夢中，他走了，是詹姆夫婦為他送行。史蒂夫走後，一切恢復了原樣，只是當月我的工資多了兩百元，珊珊說是史蒂夫給我的工錢，這讓我對美國人按勞付酬的執著另眼相看。