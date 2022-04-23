夏天快到了，西雅圖 的夏天乾旱，如何做好防火工作，我是深有感觸。

記得二十幾年前，我剛來美國不久，朋友送給我一個舊的紅外線加熱器，用了一段時間後，這台機器的電線已經老化，絕緣表皮破裂了，我還是捨不得扔掉，用黑塑料膠紙包紮之後還是繼續用。為了安全，我沒有開機的時候就把插頭拔掉。

但是意外發生了！有一次我把插頭剛剛插進去，這個斷裂部分爆出了火花，火花噴向旁邊的木櫃，把木櫃都燃黑了巴掌大的一塊，我趕快撲滅火花。太危險了！好在沒有釀成火災，我馬上把這個加熱器扔掉，買了一個新的。

各種電器都有使用年限，電線表皮變質的話，肯定是超過年限了，不能再用，否則可能會因小失大，造成觸電或引發火災，所以及時檢查維修電器和更新換代，才能防患於未「燃」。

防患火災，我還有很多經歷。多年前，我在美國一家兩百多人的電子產品公司上班，有一天早上十點多的時候，大家正在生產線上緊張工作，公司忽然通知召開全體職工大會，我們公司都是每月開一次職工大會，這種臨時開會前所未有，怎麼回事？原來會議是調查一起未「燃」的火災事故。幾分鐘前，公司的一個男廁所垃圾箱發現幾片燒黑的紙屑，有人馬上報告老闆，老闆懷疑有人在「玩火」，於是馬上派人封鎖了洗手間現場，隨即開這個會追查事故原因。

會上，老闆號召大家查線索，舉報有功者獎一千美元。老闆說完之後，問大家有沒有要發言的，大家面面相覷，台下沒人回答，於是老闆宣布會議結束，要立案追查。

開完會之後大家又繼續上班，老闆卻叫來了警察 ，在車間上班的男職工都要一一回答問題，誰到過洗手間了？如果有的話，什麼時間去的？在場有誰證明？誰口袋裡有打火機？是不是在玩火？坦白從寬，抗拒從嚴，知情不報，絕不容忍。但儘管如何調查盤問，都沒有人承認。

經過一番折騰之後，事故原因很快就清楚了，是有一處工作台在焊接電路板時出現了火花，局部地方有燒焦損壞，在場操作的一位男職工清理時使用紙張，所以有看似燒黑的紙屑。這名工人要把紙屑打濕，但是工作台上沒有水，於是他就把這幾片紙屑包起來，拿到洗手間打濕，再放到垃圾桶。他這樣做也沒有什麼不妥啊？在焊接電路版的時候，需要十分注意防火，出現小範圍的火星 很正常，只要及時處理就好了。

我雖然覺得老闆沒有必要把「小事化大」，但這件事可以看到老闆對防火的重視。那是十八年前，西雅圖發生不少火災，僅在中國城就發生了三起，還有幾位消防員喪生。因此，當時各部門的防火工作都得到加強，西雅圖的火災事故就比較少聽說了。

防患於未「燃」，要年年講，月月講，天天講，尤其是在西雅圖旱季的夏天。