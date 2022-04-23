又要去旅行了，從車庫把那個移民 大皮箱找了出來，看到把手上面五花大綁的一條大花巾，想起來多年漂泊的遊子，來來去去台灣桃園機場 和美國的一路艱辛。

每次回台灣，總要帶回許多鄉愁，似乎多大的箱子都不夠裝，有幾回甚至到夜市買了花七八怪的「逃難袋」。

何謂「逃難袋」？就是那種用塑料做的，一次用完即可拋棄的大袋子。袋子的容量非常大，塑料的質地十分堅硬，可以裝下不少東西。

唯一的缺點就是它的長相十分土氣，所有的圖案也都是花花綠綠，顏色又十分鮮豔，就怕人看不見似的。為了避免每次回台買一個新皮箱回家，有幾次回美國就是用這種「逃難袋」回來。

記得有幾次和兩個女兒回美國，我手上拉著兩個逃難袋，在排隊時，她們都不願意和我站在一起，覺得難看透頂，裝作不認識。其實在機場也是有人有類似的逃難袋，而用的人大多都看起來是像逃難一般，我倒是覺得挺好用的，輕巧並且容量大，回美國就往垃圾箱一丟，家裡也不會增加負擔。

而今天這一個移民大皮箱上的大花巾，則是母親五花大綁捆上的，我覺得土不堪言，漂漂亮亮的皮箱綁上這一條大花巾，不知道質量下降了多少？再好的名牌也沒有用。

有時將它拿下來，母親仍舊將它綁回去，她說旅行的時候大家都愛用黑皮箱，每個皮箱都長得一樣，怎麼知道哪一個是妳的？別人一提就走，還要去追查多麻煩。皮箱上五花大綁了一個花不溜丟的大花巾，沒有人會用同樣的布料，箱子老遠出來一看便知，不是挺好嗎？熬不過母親的堅持，我便留下了這個大花巾。

果不其然，黑色皮箱比比皆是，老遠就看到別人把我的箱子從另一頭提走。我繞了一個大圈跑去，伸手就把我的皮箱拿回，儘管那人在後面喊叫我也置之不理。後來便回頭向他喊了一句「這是我的箱子！」最後他還跑過來向我道歉。

想想看，若是沒有這個五花大綁，要追回皮箱是多麼辛苦，不知道要搞到何年馬月，甚至拿不拿得回來都不曉得。雖說值錢的東西不多，但是裡面裝滿了鄉愁與愛心，丟了皮箱定會後悔不已。這個小兵立大功、五花大綁的大花巾，從此永遠居留在我皮箱的手把上。