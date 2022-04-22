清晨，在鳥兒的嘰嘰喳喳聲中醒來，吃飯時有鮮花陪伴。每天置身在鳥語花香裡，應該是人間仙境了。

女兒小時候，鄰家奶奶送給女兒一對小鸚鵡，女兒整天看著籠子裡的小鳥飛來飛去，非常快樂。又一天，小兒子回來對我說：「媽媽，我同學家有一隻小鸚鵡，不想養了，我想把牠帶回家。」第二天，我家的鳥籠裡有了三隻小鸚鵡，家也開始熱鬧起來。

那一年，另一位鄰居給老父親送來一隻長尾鸚鵡，一身金黃色羽毛，腮幫子長著一對紅圓圈，父親十分喜愛。主人送來時說小鳥的名字叫「麥克」，會說話。不久，牠一開口，叫聲聽上去就像是說：「外婆，滑稽！滑稽！」母親聽了心花怒放，覺得小鳥跟她最親近。

不久去好朋友家玩，她說她家孩子大了，想把一個立地大鳥籠子和四隻鸚鵡送我們，我回家徵得先生同意後，搬回了大鳥籠，放在小客廳裡。從此鳥兒占據我家小客廳的一角，每天嘰嘰喳喳。

原本三隻小鳥的聲音還算鶯歌，可七隻小鳥的嘰喳聲再加上麥克的叫聲，就是一片雜音了。女兒在隔壁大客廳裡彈鋼琴，小鳥們隨之鳴叫起來，聲響不停，彷如伴奏助興。

小鳥要吃食，會脫毛，有鳥屎，所以先生多了一份工作，每天餵養小鳥，清除鳥屎，還要定期去買鳥食，偶爾還會給鳥兒買些玩具。每天工作回來，他會先吸塵，儘管如此，小客廳裡還是比從前多了許多羽毛塵，我也得定期撣掃。

一天早上，發現一隻小鳥死了，大家都傷感生命的脆弱，可有時我覺得原本寧靜的家，孩子們可以專心讀書，卻因鳥兒的到來，七、八年了，似乎沒有片刻安靜的時光。周末想晚起一會兒，噪聲早已把我吵醒，所以偶爾我也會煩躁。然生命是有感情的，養了多年的鳥兒死了，我很難過。

我愛花，平時喜歡在院裡養花，也喜歡買花放在家裡，但每年春天是花粉過敏 季節，只要聞到花香，就會鼻涕眼淚流個不停。

早晨去院子拔草，年初下雨後，野草長得格外茂盛，可人進屋後，就一個勁兒地打噴嚏，眼睛澀癢，鼻子難受得都用盡了一盒手巾紙。這一切都在提醒我，春天到了。

趕緊洗手吃藥，然後靜坐桌前看書。抬頭看窗外人們遛狗走路、騎車跑步、汽車 來往。小鳥在柳枝上佇立，蜂鳥在啄吸花蕊，藍鳥在屋頂旁的柏樹上跳躍，紅頭鳥在窗下玉樹叢裡探頭探腦，一群烏鴉盤旋在三棵白樺樹上，掀起騷動。花壇裡大紅、粉紅和橘紅色天竺葵，夾雜一地青草黃花，紅情綠意，爭妍鬥色，尤其是那一樹杏花兒，繁花盛開，一幀幀鳥語花香的美景圖像。欣賞鳥語花香，不一定要擁有，眾樂更美。