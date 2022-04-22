趁著三月份學區 放春假，我趕忙帶著就讀高中的小兒子攜帶相關文件前往車管所，把他的學習駕照 辦理妥當，從此他就可以在我的監督之下正式開車上路了。我跟他也進行了一個為期兩年的君子協定，看看他能否通過老爸這一關，好將學習駕照轉成正式的駕照。

在來到熟悉的車管所大廳內等待辦理時，一些零雜的記憶蹦入了我的腦海中，尤其在大兒子十八歲的生日當天，他和我也在同一棟車管所的走廊和大廳「浪費」了四個多小時。

數年前的某日，恰巧為我們學區的假日，也正是大兒子十八歲的生日，而他原先的學習駕照也在當日到期，且於次日失效，必須即時更換。我特意向公司請假一天，也提前和大兒子提個醒，我們可以同行辦理此事。

唯獨我們並沒有先在網站上預訂一個時段，因為大兒子高中的最後數年整個作息大亂，常常淩晨兩、三點才就寢，他自己也不知每日將何時起床，這著實讓我們做父母的傷透腦筋。

大兒子生日當天早上十點整，他的手機 鬧鈴嗶嗶作響，可是「雷打不動」的他照例夢他的周公去也。十一點到了，太座大人按捺不住，找我進入大兒子房間，猛敲他的大腿，總算把他喚醒，他換裝後在我的車上草草吃完了準備好的蔥油餅，就抵達了車管所。

到了車管所，只見大排長龍的一字長蛇陣，已經延展到辦公室建築外邊了，原來工作人員在大門口進行人數流量管控，並告知因為當日湧入的人潮太多，可能需要至少四個半小時的等待時間，才有機會輪到辦理業務，並建議我們好好思量去留與否。許多人打退堂鼓走開了，但因大兒子證件到期在即，毅然決定留下，為父者也只好捨命陪「伢崽子」，豁出去繼續陪同在旁。

我們大概在建築外「被罰站」了一個半小時，才獲准進入冷氣空調的大廳。先找了兩張椅子坐下來，父子倆兀自拿出手機開始神遊到各自的虛幻世界中，並關注著顯示幕上顧客號碼的推進速度。

大概在下午四時許，工作人員突然現身，在大廳內高聲通知車管所的電腦系統突然故障，無法運作，也不知何時能夠回歸正常，瞬時一大堆等候的群眾作鳥獸散，打道回府，大兒子也勉為其難地做出離開的決定。我隨即提議到他喜歡的餐廳讓父子倆飽餐一頓，順道撫慰身心俱疲的軀殼。

在未到飯點的時分，空蕩蕩的餐廳內只有我們父子二人，一句「生日快樂」，道出了父親內心的淒涼無奈，與隱藏著對兒子的不滿。

豈料大兒子進入大學後，仍舊我行我素，積習不改，他的不按時睡覺依然是太座和我的夢魘。看來唯有能量更大、更具說服力的女性、兒子的天命真女的到來，或許對這個疑難雜症方有良藥解方，太座和我昂首期待中。