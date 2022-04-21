最近看了一部二○○五年迪士尼 拍的老電影 「金龜車賀比」（Herbie: Fully Loaded），看到影片中被擬人化的賀比，讓我想起了記憶裡的一輛金龜車。

話說一九七三年八月，我來到美國威斯康辛州北部，蘇必略湖畔的威大蘇必略分校化學系，攻讀科學教育碩士學位。Dr.Thomas那時是我們化學系的系主任，很幸運地，同系小李和我也一同住進Dr.Thomas夫婦家，成為我們的寄宿家庭。

Dr.Thomas身材高大幽默風趣，他的夫人瑪麗女士玲瓏嬌小充滿活力。印象最深刻的，還是Thomas夫人那部乳白色、年代已久的小金龜車，瑪麗女士成天開著那輛車，忙進忙出地在家和YMCA兩點奔波。

還記得第一次坐她的車子時，看到有一塊厚紙板放在副駕駛座的腳下方，一問之下嚇了一跳，原來厚紙板下面還有個洞一直沒補。也是在那一次，她教會我搭車時應該注意的禮節，那就是絕對不可以空著副駕駛座不坐，而直接坐在後座，因為這樣是把對方當成司機看待。

瑪麗女士非常照顧我們，天冷怕我們從台灣帶來的衣服不夠厚，無法抵擋從蘇必略湖吹來的冷冽寒風，就借給我們足夠禦寒的冬衣。每隔一個周末，她會固定開著她那輛小金龜車，帶我們去買食物和日用品；有時候還帶我們坐著金龜車，參加YMCA的活動和探訪一些老人們。

更記得有一次，我還搭他們的順風車，坐著那小小的金龜車遠征芝加哥 。在芝加哥，我拜訪了一位家住北投時的鄰居好友後，還坐灰狗車探望遠在普渡大學的大學同窗。

一九七四年五月畢業後，我離開了Thomas夫婦和那輛金龜車。多年後我曾飛回威斯康辛，參加他們倆金婚五十周年的慶祝活動。雖然心中還存著一絲絲的希望，希望還能再看到那輛小金龜車一眼，但事於願違，我只能在記憶裡去尋找它的蹤影。