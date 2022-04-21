一個十二歲告別頭蓋骨的小姑娘，竟能以八十八歲高齡，無懼新冠病毒橫行，自駕去醫院就醫，只能用奇蹟來形容她了。

晚飯桌上，妻說的這位奶奶七十六年前腦內長瘤，緊貼於腦蓋骨上。彼時美國的醫術遠不能媲美今日，醫生可以做的，只有把整片頂骨與瘤一同切除。「從此，頭頂變成波浪形，隨風飄蕩。」瑪麗端坐在診室，瞇著藍眼睛，調皮地說，解釋了一進門就讓正在細讀病歷的妻感到怪異的頭型。

瑪麗的神奇，將我思緒帶回多年前，曾就職於紐約的一所大學醫學 中心。那時我以分子免疫學技術，研究多種癌症 的發病基因。顯微鏡下，我與形形色色的癌細胞 對視，如此接近，越看越毛骨悚然。癌竟有兩百五十餘種，幾乎身體個個器官都是失控細胞入侵的天堂，人們聞癌色變。

隨著時光流逝，醫學的飛速發展，癌症病人存活率如芝麻開花，節節高，與癌共舞的人也越來越多。常聞身邊有人患癌，但早已治癒或控制五年、二十年、三十年……，瑪麗這七十六年倒是聞所未聞，想必一路走來不乏艱辛，更不乏感恩。

我抑制不住地想像：癌細胞應是鬱悶死了，再努力，也活不過樂觀的瑪麗

看NBC頻道二十餘年，尤其喜歡天氣預報主持人洛克（Al Roker），眼鏡框或湛藍或雪白或碳黑，隨天氣變換。這位紐約客六十歲時，以連續直播天氣三十四小時，創下金氏紀錄。

一年多前，他在節目中宣布了自己的隱私：年度體檢時被診斷出前列腺癌，讓一眾粉絲頗為揪心；不料兩星期後，他居然復出鏡前，向觀眾娓娓道來：進醫院手術，半小時完事，癌尚未轉移，術後第二天出院。他坦坦蕩蕩地洩漏病情，只一個目的，借助其巨大的影響力來提醒公眾相信科學：應年年去體檢，癌越早發現越好。

前不久，一直精神煥發出鏡的洛克，又創了金氏新紀錄，他以此方式敬告剝離的癌細胞：你已不是你，我還是我，更好的我。

妻曾有一位不同科的單親同事簡，短髮碧眼，性格爽朗，圓臉上總抿著微笑。有一陣子，她喜歡戴著各種各樣的頭巾，活潑的款式，跳躍的色澤，配上她輕吟的歌聲，給人一種分分秒秒要出嫁的幸福感。

一日妻說：「我喜歡妳的頭巾，很美。」簡笑笑：「我摘下來給妳看，你別嚇著。」她取下頭巾的一瞬，妻大驚，簡一頭金髮不知何時消失得無影無蹤。「我在化療，還有幾個療程就完了。」簡平靜地說：「我不能倒下，家裡三個孩子需要我。」妻驚得無言以對，半晌，送上一個長久的擁抱。

一年後，簡的癌細胞消失了，頭巾也隨之飄然遠逝，茂密金髮，一泄如瀑布。

多少次，當妻面對面通知病人患癌時，如此小心翼翼，生怕看到哀怨的眼，求助的淚，呆滯的心，然而絕大多數病人的反應淡定，像是被告知自己得了感冒似的，面不改色，依舊談笑風生。有癌已轉移的病人回答：「哦，是嗎？好吧，我會趕走它！」口氣之輕鬆，充滿對癌症的蔑視和必勝的信心，令妻通體震撼，也令我苦思冥想。

苦思冥想這必勝的信心來自何方，來自波浪中行走了七十六載的瑪麗？來自不斷為金氏輸送紀錄的六十八歲洛克？來自頭巾下撫育三個孩子的單親媽媽？他們無懼塵世的劫難，一路匍匐前行，所經之處，周身散發一波波正能量，幽默、陽剛、柔美，溫暖自己，也溫暖世界：哦，是嗎？好吧，我會趕走它。