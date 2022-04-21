二○一九年臨退休時，在紐約騎單車吃了一張闖紅燈罰單，罰款額竟達兩百之巨。我不免沮喪且懊惱，又心有不甘，決定拚死掙扎，抗爭一番，也許會柳暗花明；誰知新冠疫情 襲來，開庭之日一延再延，一直延到今年三月。

剛跨入法庭審判室，就見三年前給我開罰單的高個白男警也接踵而至，雖然面戴口罩，我能清楚認出是他，心下未免虛恐，煞星既到，我怕在劫難逃。

上午十時半，一位看上去很和善的黑女法官入座，作了自我介紹，又宣布法庭紀律，然後嚴肅地開庭主審。

第二個被法官喚上前台的，就是擒拿我的那個捕快，自述叫強尼，他手中居然拿著一疊罰單，顯然是個刻意追求效率、開罰單絕不手軟的穿制服者。由警察 先宣誓並陳述證詞，強尼指控他的第一個被告駕車穿越紅燈，對方並未到庭，卻透過電話回覆了法官的問話，是個女子聲音。

頗具主見的法官很快下達判決，「證據沒有成立」，女駕駛脫罪，女法官似乎並不給警員任何面子，而是乾脆俐落地當面駁倒，這於我是好兆頭。

接著就輪到我粉墨登場，我站到了冤家警察身旁，女法官問明我的名字，讓我保持安靜，直到聽完警察陳述。強尼不厭其煩地講述了他如何攔截我的場景，包括時間、地點和交通燈轉換情況，強調是我這個單車騎士闖了紅燈。

女法官接著也追問他幾個問題，包括路口是否有「停車」標記等，然後不勞我啟動三寸之舌，她已經不容置疑地得出結論：「我認為證據不清楚。」

法庭就是法官的一言堂，言出令下，平素盛氣凌人的警察此刻顯得唯唯諾諾，只能一聲不吭地認慫。女秘書隨即打出一紙某某號罰單「無罪」的書面文件交我，本被告得以心情舒暢地離開審判室。與此同時，我看到那個盛產罰單的高個警察，居然又開始了與第三個捕捉對象的庭上周旋，那是個白人姑娘，但我已無暇憐香惜玉。

經此與開罰交警在庭上當面交鋒，我從起初的擔心受怕，到後來硬著頭皮上陣，最終果得神助，輕舟過關，心中自然舒坦。一旦吃了罰單，如乖乖認罰，自然簡單省事，但伴有割肉之痛；若不言放棄，拒絕認宰，負隅頑抗，亦未嘗不可一試，鹿死誰手尚未可知。

想我肇事那日，清晨的十字路口其實並無其他車輛，我一輛破單車不甘空等，於是徑直過去了，並未對任何人構成危險。不巧的是我背後就是輛警車，而我卻疏於回望在後的黃雀，以至給抓了現行。

讓我難以心平的是，那警察在遞給我罰單時連珠炮似地說：「你穿越紅燈，沒戴頭盔，又沒有車燈，我本來可以給你三張罰單，但我決定網開一面，只給一罰。」好像他已施我以大恩大德，實卻掩飾了他歧視華人 的一面，因為在紐約，只有外賣郎才按法規必須戴頭盔和安裝車燈，警察明顯把所有騎單車的華人都看成中餐館的外賣郎，似有斜眼看人三分低之嫌。

我本想在法庭上當面指出這點，以證此警之偏見和不公，不過女法官已快刀斬亂麻地打掉罰單，我又何必多嘴多事，樂得坐享其成。