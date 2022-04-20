真沒想到一生致力於減重的我，老來竟得隨時提醒自己，努力加餐飯。

我體重的全盛時期是在大學住校時，不知怎的，幾乎整天都處於半飢餓狀態，逢到要趕夜車，更是飢腸轆轆。幸好有個外省媽媽，每晚到宿舍賣宵夜：番薯湯、綠豆湯、紅豆湯、炒米粉、茶葉蛋、鴨翅膀、滷豆腐乾等，可以解饞裹腹。問題是，生於憂患，死於安樂，等吃飽喝足，又呵欠連天，早早上床，體重更加蒸蒸日上了。

印象裡，只有兩個孩子還小時，職業婦女的我身兼數職，人比黃花瘦外，終其一生，總覺得連喝水都會發胖，所以我一直採取鴕鳥心態，拒用磅秤，眼不見為淨。

兩年來，因為疫情 的關係，沒有慢性痼疾的我，敬醫生而遠之；去年底終於鼓足勇氣，去做延宕已久的年檢，醫生赫然發現，居家避疫，並沒有讓我養尊處優，體重反而比兩年前少了十多磅。喜歡追根究柢的醫生立刻安排一系列的檢查，包括血液的癌症 指數，看看哪裡異常。

所有檢查結果出爐，除了肝有一粒小水泡外，大致正常。醫生再從另一個角度研究，發現我的手臂和小腿不但很細，肌肉 還很鬆弛，教我用食指和大拇指張開的雙掌量測小腿圍，發現空間竟然綽綽有餘，初步懷疑，我可能是得了老年人常犯的肌少症，囑咐我每天要攝取足量蛋白質，並安排充分的運動。

想到肌少症的患者會漸漸出現體能退化、反覆跌倒、生活無法自理和衰弱的現象，我開始日行萬步，兼曬太陽，除了多吃魚外，早晚喝杯牛奶。

三十多年前我們剛來美時，只捨得買舊車，不時就出點毛病，得送修維護，後來環境好轉，改買新車，就可高枕無憂了。邁入老境的我們，就像零件老舊的車，只有小心維護，才能免出大岔。