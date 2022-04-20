鄉里阿燦突然來電，求助要買新車，知道我在車行有人脈，買車不會被人「坑」，節省許多。「為什麼不早些說？錯過了低貸款 利率。」「別擔心！我準備全付現金。」好豪氣啊！買一部豐田 小貨車並改裝成工程車，車價、改裝連稅將近六萬大元，不是小數目，阿燦一定是發達了。

才不過十年光景，一個來自家鄉的阿燦，竟然脫胎換骨，有足以驕人的成就，令人高興。

他來美前，長居鄉間，家境不俗，是鄰村有錢陳伯的乾兒子，生活悠遊。近年乾爹家道中落，覓食艱難，興起轉換環境，計畫存錢漂洋前往美國西雅圖，找乾哥阿富掘金。

結果發現富哥只任西人的貨倉管理，並非老闆，由於不諳英語，憑關係只能在貨倉裡當搬運工，既辛苦又沒出息。正想再轉換環境，從乾嫂處獲悉有同鄉智叔（我三弟）在羅省做建築，正需用人，希望能獲提攜。

兩人見面後，三弟跟阿燦說：身體壯健，是你的本錢，在美國做勞力工作，有賺錢機會，兩餐不愁，但要刻苦耐勞和勤學，還要不怕吃虧，有了經驗後，到處都有工作，生活無憂。」叔父金石良言，阿燦照單全收，自此跟三弟埋頭苦幹，每天到不同的地方工作；不管什麼工作他都樂於參與，並且相當勤勞。

是時，三弟正在擴張業務，手頭上除擁有幾座公寓外，還買舊屋重建翻新賺錢，多了許多工作。別的不說，只說他的公寓，經常需要保養維修，諸如更換水管、水廁塞漏、屋頂漏雨、牆壁翻新，細微繁複，還不時要開夜工，總是做之不完，有不少學習機會，忙得不可開交。

我原本和阿燦不太熟識，只曾在三弟家中，過節聚餐時見過幾次面。五年前，我家大裝修，準備更新廚房、廁所和浴室，向三弟求助，三弟忙碌，請阿燦代勞，在畫出圖後，指示阿燦工作細節，然後擇日開工。

阿燦知道我也是鄉親叔父又是老闆大哥，因此義不容辭，非常落力，由早做到晚，盡量希望趕快完工，讓我們生活早日回歸正常。他經常做到泥塵滿身滿面，難以出外用膳，我和內子有見及此，提議我們一同吃午餐便當，於是多了談話機會。

不到一個星期，廚房、廁所和浴室煥然一新，阿燦的功夫和表現給我的印象甚佳；他為人謙虛、誠實、寡言、勤力而有責任感，對長輩尤為尊重和感恩，具備我們鄉間青年的優良特質。「你對一般家庭的保養和維修有興趣和信心嗎？今後我們在這方面有問題，你願意繼續幫我們嗎？」「叔父有維修問題，歡迎隨時打電話給我。」語氣誠懇、爽朗，給人好感。

果然，在疫情 前兩、三年，我們每有要求，他都有求必應，即使忙碌，也會在工餘之暇幫忙；有時他甚至因為工作太簡單，免收我們的工資，當然我們沒有占他的便宜。

在多次交往期間，我不只一次向他提供意見，謂在美國要賺到一桶金不難，除勤奮努力外，還要會觀察和動腦筋。美國人所謂的plumbing比華人所說的「通管」廣泛；除電工外，其實包括住屋內一切較輕的保養和維修工作，一個人具備工具和經驗，就可以單獨接單，工作機會很多，還可要求最低收費，但能否成功賺到錢，全憑「口碑」；「口碑」建立在功夫和誠信之上。我在美國車行工作，業績甚佳，憑的就是「口碑」，阿燦都聽進耳裡。

三年避疫期間，少了跟他聯絡，今日突然接到他求助電話，聽到他的的一派豪氣，讓我為他感到非常高興。