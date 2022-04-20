三月中去拉斯維加斯住了兩晚，這是新冠病毒爆發後第一次再遊賭城 。住在「渡假村世界」（Resorts World）裡的康瑞德酒店，七十七塊錢一晚，但加上四十五塊錢的酒店規費和百分之十三的稅，一晚也要近一百四。如果是周末來，同樣的房間要價可增到四、五百。

現在旅館 已經看不到白紙黑字印的價目表，價碼是看客人的供需關係而浮動，周末周日、旺季淡季、有無大型商會球賽等，都會影響房價，這跟「優步」叫車一樣，車資是電腦依當時的供需和路況即時算出來的

「渡假村世界」是賭城最新的酒店，去年六月開幕，耗資四十三億美元。蓋了十多年，雖仍未完工，但是終於可以階段性開張營業。我們前幾次來賭城，總是看著他們「仍在繼續」興建中，我太太說開張時一定得來住住，不料講了十年才能如願，這次來玩，她特別指定要住這家酒店。

酒店坐落在拉斯維加斯金光大道西邊，隔街正對面有家「胡椒磨」餐廳，一九七二年開幕，到今年也要滿五十年了。在這快速除舊布新的城市裡，能夠經營五十年屹立不倒，應該是有兩把刷子，此行我們也登門光顧一頓早餐，算是到此一遊，他們賣的是標準美式料理，分量足，作工細，還挺不錯的。

我們每次來賭城，都一定要品嘗一次「包肥餐」，這次選的是永利酒店（Wynn）的「The Buffet」，聽說是當今賭城的前三名。我們月前在網路上就付錢訂了位，所以一到就可以入座，不需排隊買票，省了大半個鐘頭。

新冠病毒重傷全球旅遊業，賭城首當其衝，遊客銳減，許多賭場的包肥餐不是暫停營業就是永久熄燈。多年前，包肥餐是半買半送，相當划算，現在是硬碰硬，真要花上點銀子。

我們不賭，白天就是到處走走。這次我們逛了附近的兩個州立公園：火焰谷和紅石峽谷。火焰谷在賭城東北方，需要一個小時車程，砂岩石火紅色，因而得名。近兩億年前美國西南是一大片紅色沙丘，火紅岩就是經年累月壓出來的。遊客中心也介紹說，五億年前，這地方是在海底，所以園區內也看的到石灰岩和貝殻化石。

紅石峽谷在賭城西邊大概二十分鐘車程，主要也是看類似的赤紅岩石，有一條十三哩路單向風景車道，有開車的、有騎單車的、有跑步的，三月天風和日麗，是郊遊踏青的好時候。

這趟旅行來回開車七百哩路，大都在十五號州際公路上開，按計畫在沿途各大鎮上停車休息，下來伸伸腿，喝杯咖啡 。年輕時候帶孩子們來賭城玩，都是一口氣開到底，車上備有零嘴、可樂、枕頭和幾個空罐子，小孩想吃想睡想解手，我們都不需停車；三十年後已沒這能耐，每小時得準時停車歇會兒。

停車點上的兩個鎮Barstow和Primm，本來都有折扣購物中心，旅遊巴士都會在這裡停靠，讓客人血拚。這次路過，前者已全部關閉，雜草叢生，風蕭水寒；後者只剩三家仍在營業，頗有奄奄一息之感，真是不勝唏噓。希望明年三月再來的時候，新冠已遠去，百業能再興。