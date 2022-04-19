那天早上，吃完早餐，查看電子郵件的時候，看到一封由諾頓（Norton）防毒軟件公司寄來的電郵信件，連忙打開查看。不看猶可，一看嚇一跳，上面說自動給我延長防毒軟件，並向我的銀行索取五年共四百七十元的費用。下方寫得很清楚諾頓公司的名字及電話號碼，叫我如有問題請打他們提供的這個電話。

我不疑有他，連忙撥打電郵上所提供的電話號碼，馬上就有人接了。接電話的人說的英語有著淡淡印度 口音，我告訴他我並沒有向他家公司延長訂購任何電腦防毒軟件，他們為何要替我自動延期呢？

他立刻回答說，「可以，妳不想付款的話，就讓我進入妳電腦內，把這個軟件從妳電腦中取出。」我當時想，既然沒有訂購，你要取出就取出吧。我就根據他電話中的指示，讓他刪除他說的軟件。

正在此時，我的電腦屏幕上突然顯示「電腦網路已經切斷，不再有連線」的字樣，我嚇了一跳，連忙對著電話大聲喊道：「喂，我只要你把你們輸入的軟件取出，並沒有要你們把我的電腦網路切斷！」

他連忙口述給了我另一個聯繫的電話號碼，說我若要重新連上網路，可以打這個新的私人電話，答應續訂他的軟件，他就可以把我的網路重新連上，然後不由分說就把電話掛斷了。

我在電腦前面嘗試接通Wi-Fi，可是它卻一直在送出「嘗試無線上網無效」的信息。連忙由抽屜中找出附近我常去光顧的那一家電腦公司的電話，打電話給那家老闆，告訴他剛才發生的一切情況。

「大姐，妳受騙了，放心，我馬上就過來。」電腦服務公司的老闆很警覺地告訴我。五分鐘之後，他就在我們大廈的樓下按門鈴，我下樓開門讓他進來，上樓把我的電腦搬到他店中去查看。

大約中午十二點鐘左右，電腦維修公司的老闆打電話來，跟我說已經替我重新安裝了連上網路的軟件，可以馬上把電腦送過來。他把我的電腦搬回來，先讓我檢查網路是否暢通之後，收了我八十元手續費，此時我老人家心中的一塊大石終於落地。

「大姐，以後看到這種詐騙 的電郵信件一定要小心，先去檢查一下銀行裡的帳戶中，是否有被不法取出不應該有的花費，有的話，馬上通知銀行止付，如果沒有，立刻刪除此信。」我連連點頭稱是，亂世騙子多，希望自己能經一事，長一智，上一次當，接受教訓，凡是遇到反常的事情，一定要多加小心。