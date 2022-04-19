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第一次開車

顧華

當今的現代化社會，開車完全是日常生活的一部分。回想起三十多年前剛到美國的時候，那是我生平第一次坐飛機，到洛杉磯後就憧憬著再也不用騎腳踏車了，以後可以自己開車出去。

妻子早我們一年多來洛，學習兼職打工，攢了點美元。幾周後我們在街上看到一部舊車貼著出售的訊息，這是一部十年的通用汽車製造的奧世莫比車，我們當時一點都不懂，也不會開車，那部車子看上去還可以。打電話和車主商量好價錢後，請他開著車在附近轉了一下，就買下來了。

有了自己的汽車讓我十分激動，找朋友躍躍欲試學開車，朋友周末帶著我在附近辦公樓的停車場練了一個小時。太太告訴我：「你需要正規駕車教練的指導。」可當時剛到美國來，僅靠太太打工賺的錢生活，真的沒有富餘的錢，但太太堅持要有專業訓練，於是咬著牙花了三十六美元，讓駕車教練訓練了一小時。我當時年輕氣盛，覺得已經掌握了基本駕駛技術。

女兒剛到美國時只有四歲，我們每天乘公交車接送她去幼稚園，大約四英里。一天下午，太太去上班了，我要去幼稚園接孩子，看著街上停著屬於我的車，實在忍不住，腦袋一熱，開著車就去接女兒了。那時候既沒有駕照，也沒有保險，連兒童座椅都沒有，可是鬼使神差讓我開著車走了。

那是我生平第一次自己開車，內心十分緊張，哆哆嗦嗦地開到幼稚園，女兒看到車倒是很高興，不用再去等公交車了。路上女兒像往常一樣講述著當天的活動，可我的腦子裡一片空白，什麼也聽不進去，兩眼緊盯著前方，雙手直出汗，戰戰兢兢把車開回家了，一路平安。

晚上太太下班回家，女兒驕傲地告訴她，「爸爸今天開車接我回家的。」太太一聽非常生氣，她到底來美國一年多了，知道美國是一個法治國家，人人都要奉公守法。沒有駕照、保險和兒童座椅開車都是違法，被警察發現是要坐牢的，甚至把孩子帶走，因為不守法、不負責任的家長，不適合扶養小孩。

我這才明白有這麼多的法律需要遵守，趕快承認錯誤，馬上開始學習駕駛知識，準備考駕照、買保險。如今我已經開車三十多年了，大概有十多年沒有吃過罰單，不過每次想起第一次開車，還是有點心驚肉跳。

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