二○二二年的春天，戰爭與瘟疫讓世界恐慌，我們感恩風平浪靜的每一天。一個周末，我參加藝術協會的巡展活動，走進畫廊，看見一張小桌，桌上是一台老式的錄音機，童年的記憶打開了，時光如倒流的河水。

上個世紀八○年代，雙卡錄音機很流行，日落黃昏的校園，鄧麗君的歌聲漫過梧桐樹，那些如煙的往事、遙遠的惆悵……。協會一個朋友說，她喜歡老錄音機，看著很親切，有懷舊的氛圍。

我突然想起十多年前，我在一所大學兼職財務Tutor，有個美國同事也在用卡式磁帶的錄音機。那個夏天，她找到一份去韓國教書的工作，想把錄音機帶到韓國，我怕她被韓國年輕人嘲笑，勸她換掉老東西。她說老東西用起來方便，自己是個守舊的人，無論新生事物多麼斑斕多彩，她還是想守住自己的習慣。

這種卡式錄音機在中國早淘汰了，前些年回中國，總會被驚天動地的變化震撼住，這種變化不僅只是城市的摩天大樓，街頭的名車琳瑯滿目，當我看見朋友六歲的孩子也拿蘋果手機 ，我覺得我徹底落伍了。朋友認為周圍的人誰沒有蘋果？我說我就沒有蘋果，手機對我而言只是個日常工具。

美國是個創新的國家，也是個戀舊的國家，就說手動打字機吧，在美國可以尋得到它的芳蹤，而且不是在博物館。

大概是二○○七年吧，我在工作中結識了一個美國CPA，她所在的會計事務所就她和老闆兩個人。事務所老闆年事已高，八十好幾的人，經營業務四十多年，客戶多是天長日久的老客戶，跟他一樣上了年齡。

舊時代長大的人不愛用電腦，對日新月異的手機更是畏懼。每到了報稅季節，老人們還是習慣紙和筆，所以事務所必須保留打字機。

她記帳不用電腦，使用傳統的帳本，如果要查多年前的舊帳，只好上閣樓的庫房，幾個箱子逐一地翻找老文件，灰塵紛飛，落在泛黃的舊帳本上。

窗外的陽光照進來，光影斑斕，歲月留痕，帳本上那些手寫的數字金額，背後或許有故事，糾結了一些愛恨情怨。

誰敢相信啊？這是在網路統領世界的二十一世紀。但是她說，她喜歡聽手動打字機的噠噠聲響，讓她心靈安靜，可以回到舊時光的美好。

我曾經問過她，手動打字機壞了，去哪兒維修？她說老闆的朋友裡有主動幫忙的，她心明眼亮，她知道，當那些老客戶陸陸續續走向生命的終點，事務所必須與時俱進，實行電子管理。

轉眼之間，一場席捲全世界的疫情，讓中國人的手機裡有紅黃綠三種顔色的代碼，測核酸、打疫苗 、出行都在大數據監控中；而美國人呢，生性自由，政府想管也管不了。人在美國，打完疫苗，證明是一張小卡紙，進不了手機的統一管理。有人說，這是照顧老人，部分美國老人不用手機，依賴傳統的電話，正如無數年輕人喜歡手機支付，而老人們依然堅持信用卡或支票。

變與不變，是時代的選擇，也是個人的選擇。美國民族複雜，必須尊重形形色色的個體，或許再過一百年，時代的潮流會帶走一切，卡式錄音機和手動打字機也會變成消失的記憶。