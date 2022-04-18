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恪盡職守

劉北林

這裡說的恪盡職守，是兩件隨身之物。

第一件是一雙沙灘鞋，尼龍塑膠材質的網狀鞋面，都是一公分見方的空格格；厚厚的橡膠鞋底，原先買它是因為它舒適透氣，柔軟厚實，穿脫方便。

後來發現它最突出的優點是方便清洗，肥皂水洗刷裡外，即乾即用，而且造型渾圓簡潔光滑，不易藏污納垢，特別適用於疫情期間。

從那以後，每天的外出半小時走路，就再也不穿層層疊疊、繁瑣繫帶難以清洗的旅遊鞋了，加上此地夏天不太熱冬天不太冷，於是兩年來日復一日，我天天穿的都是這雙沙灘鞋。

此地多有石子路，鋪路的小石子是碎石機碎成，多稜多角，邊緣鋒利，鞋底像踩在小刀子上，容易斷裂。可是兩年來，這雙堅強的沙灘鞋只是鞋底略有磨損，不知道它默默承受了多少割傷磨破之苦啊。

上個月的一天，穿鞋時後鞋幫提拉處忽然斷裂，我想用強力膠把它黏好。一般塑膠斷面是透過強力膠作用融化而黏合的，可是這鞋斷面塗膠後根本不化，光滑如初，無法黏接。

只好就這樣穿了一個月，發現這雙頑強的沙灘鞋完全沒有鬆脫的感覺，仍然舒適跟腳，倒是我自己心生不忍，想著該把它換下來休息。

第二件是一副太陽眼鏡，眼鏡是墨綠色的，鏡片和鏡框形成四面向內包覆的球弧狀，因為包覆面積大，遮擋陽光的效果很好；而且因為它的尺寸大，可以直接戴在我的近視眼鏡上，平常開車走路都少不了它。

後來在疫情中迫不得已要去商店時，也開始戴上它，權充防護鏡；尋找商品的時候光線暗些，但是可以忍受，安全為重嘛。我也想商店裡的人看見我戴太陽眼鏡購物會覺得怪怪的，像便衣偵探，又像黑眼圈的大熊貓，不過這形象問題，又更次之了。

於是也是兩年來日復一日，每次例行外出都要戴上它。

上個星期有一天，正要打開它戴上時，忽然聽到啪啦一聲，鏡片掉到地上，一看原來有一邊的鏡框上方斷裂了。我撿起來鏡片試著嵌回鏡框，發現鏡框有兩毫米空隙不能合圍，這兩毫米的空隙，說明它一直在承受著不小的壓力，一直堅持到今天力盡不支為止。它無言之中任勞任怨，鞠躬盡瘁在工作崗位上，我不由得感嘆。

疫情開始以來七百多日，這兩件物品不離不棄，不懈不怠，要折就折，要彎就彎，忠心護主，共克時艱。而當疫情眼看結束時，它們卻都折斷了左側，先後要與我辭別了。

惜別之際，我想，誰說草木無情？

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