出門旅遊，先生是個急驚風，我是個慢郎中。他喜歡早早抵達機場 ，坐在候機室好整以暇地看看雜誌，喝喝咖啡；我則是對每個機場充滿好奇，總是拿了登機證在機場商店逛到最後一分鐘。

記得有一次在倫敦希思洛機場，不知商店區離登機處路迢迢，逛著逛著，忽然聽到機場廣播喚我立刻登機，那時估計立馬狂奔也無法到達，只好攔下一部機場服務敞篷車，苦苦哀求帶我去登機。登機門在我跨進飛機那一剎那立刻關閉，我低頭無地自容地走到臉色鐵青的先生旁邊坐下，鄭重保證下不為例。

如此忽悠十幾年，一直西線無戰事。最近疫情 緩解，剛好女婿要出差，選日不如撞日，去幫忙女兒順便看看她的新家。兩年多沒坐飛機，機場可別來無恙？

出門那天，一向晴空萬里的南加州 竟然下起傾盆大雨，高速公路上交通蝸行。我無意問了開車送我的先生「替我check in了嗎？」「沒有呀，妳自己沒有check in？」一向依賴慣他，早就忘了，「沒關係，快到了，下車在機場check in吧。」

機場內外大排長龍，心焦地終於輪到，「妳離起飛少於一小時了，要去登機門掛行李。」螞蟻在熱鍋上爬，拖著一大一小行李，選了人最少的行李檢查隊伍，「這裡是TSA批准隊，妳排錯了。」急吼吼地拖著行李去另一條，天啊，看著蜿蜒的隊伍，我只好厚顏走到前面，以眾人都聽得到的聲音說道：「實在對不起，我的飛機再五十分鐘就要飛了，可以讓我先檢查行李嗎？」好心的天使們有的點頭，有的做了一個請的手勢。我暗自對上帝說：謝謝，我以後一定試著日行一善。

行李放上了行李帶，皮包背心靴子也一一解甲。咦，行李帶怎麼不動？我試圖推碰撞，終於來了一位機場人員：「行李帶一號故障，我們會把你們行李轉移至其他的行李帶。」我眼睛盯著皮包及隨身小箱，那可是我的家當細軟啊。

船遲又遇打頭風，欲速則不達！小箱經過透視，竟然被抽出拿到一邊：「這是誰的？」一位女士荷槍戴著手套拎著我的小箱，「我的。」「打開它！」天哪，是有人偷塞毒品炸彈在我隨身箱中？作怪的竟是沒有喝完順手一塞的小半瓶水，「對不起，忘了拿出來，煩請丟掉」，我恭敬地說。這時想到莫非定律，可以出錯的都出錯了。

我的大箱子呢？放眼望去五條行李帶，尋尋覓覓，終於拿到了一大一小。拖著它們，發現登機門竟然是在走道的最後一個！從來不知道自己跑步是如此有潛力，千里在俄頃，咻地一下終於抵達了登機門前。「對不起，妳沒有check in，我們剛剛關閉了登機門，可以替妳找找試著換下一班。」

坐在登機門前，要等三個多小時搭下班飛機，為了去波特蘭特別穿上的羊絨衣及羊毛靴，因為狂奔，在我身上噴著蒸氣浴，戴著的口罩如同蒸臉。我在此三溫暖中深深地自我檢討著，早出門一小時，記得前一天check in，這些緊張事件就不會發生了。夜路走多得到的這個教訓，在機場面壁三個鐘頭也值了。

打電話向女兒報告，懊惱著打亂了她本來打算接了我，可以趁孫子們放學前去喝下午茶的計畫。女兒在電話中大笑：「媽咪，這就是妳，深呼吸放鬆一下，想想以妳的個性，坐了快半世紀飛機，這才是妳第一次錯過航班，很不錯啦！」細心謹慎的女兒像爸，對我這粗心大意的媽媽包容有加。也是，年紀越大，越能接受不完美的自己，錯過了飛機還有下一班，還是有些阿Q精神吧，管他冬夏與春秋。