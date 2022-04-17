我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

BBC：俄軍聲稱擊落「載有西方國家運送武器之飛機」

舊金山百年豪宅開價2580萬等買主 好萊塢也來取景

織女

葉宗貞

這裡說的「織女」，可不是天上的牛郎與織女，只是在凡間，婦女們用一種神奇鉤針或棒針的工具，在一針針的編織下鉤出太多太多有趣的物件，小的如小動物、小物件、小衣服帽子，大的如連衣裙、外套、披肩、毯子等等。

記得小時候住在我家斜對面的鄰居鄧媽媽，不論是走到哪兒，都是手不離針和線，邊聊天邊說笑，有時靜靜地坐在自家門口曬著太陽鉤織著。看著她一件件編織著不同的款式毛衣、帽子和圍巾，那鮮豔的顏色，有小孩也有大人的，讓人羨慕。

鄧媽媽常要我們幫她腕線，也就是一人雙手纏繞線，另一人拿起線頭開始繞成一團，像個球那樣大的線團方便使用。日子久了我也有心想學，鄧媽媽就教了我一些最基本的棒針打法，可惜還是讀書的年齡，一件衣服都沒有完成過。

孫女出生後，撩起我鉤衣的心理，憑著記憶及看些編織書籍，一針針地織出一件小背心和一頂小帽子，配上花邊，穿在小孫女身上還真可愛。我鉤的只是最基本針法，但還是有許多技巧無法掌握。

疫情緩減後，參加了張泓老師的編織班，恢復了我的編織夢。在老師的教導下，兩片六角形也可以織成一件時髦的毛衣。

在編織過程中，同學們可是吃了許多「泡麵」，眼看鉤了幾行，回頭一看發現不是掉了一針，再不就看錯行，要不少了一朵花，拆呀。那股樂而失、失又得的心情，大夥可是互相調侃好不熱鬧。

當同學們展示完成作品穿在身上時，心裡那個高興勁兒就別提了。想到我們從拿起針線的那一刻，這世界與時間都與我們無關了，我們享受編織的樂趣，邊問邊聊邊看他人進展，互相學習著，一支鉤針一團線，就這樣鉤出精美的花樣圖案來，真是不可思議。

編織的人可分為兩種，一種只是編織者，一種是過程編織者，而我是過程編織者，也就是享受編織這件事情，學習新的針法，感受毛線的質感，看這千絲萬縷被織成一片可以穿的衣服或戴的帽子，尤其在明媚的春天，用一根針一團線，把春天的色彩統統織進想要的毛衣、披肩、帽子裡，做為自己的禮物，該是多美好的事情。

其實編織是可以提高藝術的審美能力，它像是一個待解的謎，尤其在手工活動中最能刺激大腦，因要用到眼、手、腦，所以既能預防老年痴呆，又可忘記壓力忘記不愉快之事，在編織的過程中能讓人平靜也讓人開心，何樂而不為呢？

疫情

上一則

遊戲業跨足飲料業 他讓「可口可樂」都害怕「元氣森林」

下一則

《老物件情懷》睡地板念大學

延伸閱讀

44歲「最美嫦娥」顏丹晨生子 帥老公首露面

44歲「最美嫦娥」顏丹晨生子 帥老公首露面
鍾麗緹真有51歲？ 「穿搭秀」展現好曲線

鍾麗緹真有51歲？ 「穿搭秀」展現好曲線
任達華愛女辣秀「110cm」長腿 曾華倩兒也點讚

任達華愛女辣秀「110cm」長腿 曾華倩兒也點讚
劉鑾雄長子再婚甜蜜曬照 不透露新娘姓名

劉鑾雄長子再婚甜蜜曬照 不透露新娘姓名

熱門新聞

巴布狄倫畫中的張國榮。（取材自bobdylanart.com）

巴布狄倫佛州個展 把梁朝偉、張國榮畫成油畫了

2022-04-14 19:38

手機你在哪

2022-04-10 02:00
朱自清100年前的1922年4月11日，散文《匆匆》在《時事新報·文學旬刊》首發。（取自維基=公有領域, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=436062）

100年前今天 朱自清寫下「匆匆」 100年後設文學獎

2022-04-11 19:51
陳俐蓉(左)由奶奶一手帶大，與哥哥陳彥霖、妹妹陳彥汝感情親密。(圖：楊淑姿提供)

19歲女兒驟逝 母親同意「器捐助人」讓愛重生

2022-04-12 07:00
朱全斌(右)和韓良露是朋友欣羨的神仙眷侶，擁有30年相伴共遊、視對方為人生知己的婚姻生活。（圖：朱全斌提供）

失去摯愛韓良露 朱全斌學習一個人好好活

2022-04-09 07:00
元氣森林創始人唐彬森。(圖截取自微信公眾號「卓見 SeeDifferently」)

遊戲業跨足飲料業 他讓「可口可樂」都害怕「元氣森林」

2022-04-16 07:00

超人氣

更多 >
你可能猜錯 瑞士手表最大買家 風水輪流轉是這個國家

你可能猜錯 瑞士手表最大買家 風水輪流轉是這個國家
糧食券「額外補貼」叫停 物價飆漲之際 4000萬人受衝擊

糧食券「額外補貼」叫停 物價飆漲之際 4000萬人受衝擊
曾說「亞裔少一點 美國比較好」 賓大教授：亞裔怨恨西方人成就

曾說「亞裔少一點 美國比較好」 賓大教授：亞裔怨恨西方人成就
2新病毒株具高傳染性 紐約傳播快速 周末聚會先檢測

2新病毒株具高傳染性 紐約傳播快速 周末聚會先檢測
黃曉明超強馳援 9000噸物資可以直送上海小區

黃曉明超強馳援 9000噸物資可以直送上海小區