這裡說的「織女」，可不是天上的牛郎與織女，只是在凡間，婦女們用一種神奇鉤針或棒針的工具，在一針針的編織下鉤出太多太多有趣的物件，小的如小動物、小物件、小衣服帽子，大的如連衣裙、外套、披肩、毯子等等。

記得小時候住在我家斜對面的鄰居鄧媽媽，不論是走到哪兒，都是手不離針和線，邊聊天邊說笑，有時靜靜地坐在自家門口曬著太陽鉤織著。看著她一件件編織著不同的款式毛衣、帽子和圍巾，那鮮豔的顏色，有小孩也有大人的，讓人羨慕。

鄧媽媽常要我們幫她腕線，也就是一人雙手纏繞線，另一人拿起線頭開始繞成一團，像個球那樣大的線團方便使用。日子久了我也有心想學，鄧媽媽就教了我一些最基本的棒針打法，可惜還是讀書的年齡，一件衣服都沒有完成過。

孫女出生後，撩起我鉤衣的心理，憑著記憶及看些編織書籍，一針針地織出一件小背心和一頂小帽子，配上花邊，穿在小孫女身上還真可愛。我鉤的只是最基本針法，但還是有許多技巧無法掌握。

疫情 緩減後，參加了張泓老師的編織班，恢復了我的編織夢。在老師的教導下，兩片六角形也可以織成一件時髦的毛衣。

在編織過程中，同學們可是吃了許多「泡麵」，眼看鉤了幾行，回頭一看發現不是掉了一針，再不就看錯行，要不少了一朵花，拆呀。那股樂而失、失又得的心情，大夥可是互相調侃好不熱鬧。

當同學們展示完成作品穿在身上時，心裡那個高興勁兒就別提了。想到我們從拿起針線的那一刻，這世界與時間都與我們無關了，我們享受編織的樂趣，邊問邊聊邊看他人進展，互相學習著，一支鉤針一團線，就這樣鉤出精美的花樣圖案來，真是不可思議。

編織的人可分為兩種，一種只是編織者，一種是過程編織者，而我是過程編織者，也就是享受編織這件事情，學習新的針法，感受毛線的質感，看這千絲萬縷被織成一片可以穿的衣服或戴的帽子，尤其在明媚的春天，用一根針一團線，把春天的色彩統統織進想要的毛衣、披肩、帽子裡，做為自己的禮物，該是多美好的事情。

其實編織是可以提高藝術的審美能力，它像是一個待解的謎，尤其在手工活動中最能刺激大腦，因要用到眼、手、腦，所以既能預防老年痴呆，又可忘記壓力忘記不愉快之事，在編織的過程中能讓人平靜也讓人開心，何樂而不為呢？