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毛孩子上法庭

川坤

家裡養了一隻拉布拉多狗，名字叫Miso。有天中午，聰明的Miso趁我不備，用前爪打開了院門開關，偷跑到街上放風，並趁機放開嗓門吠叫了幾聲。沒想到短短數分鐘時間，竟然會給牠帶來一場無妄之災。

隔壁鄰居是位西裔，平時相處關係還不錯，見面都會點頭打招呼。那天他家來了位西裔訪客，Miso在門口放風時，看見這位陌生的訪客，基於狗的天性，吠叫了幾聲，誰知此舉竟會激怒來客，認為是對她大不敬，馬上打電話向動物照顧管理局報案，說Miso極其危險地攻擊她，要求趕快派人來抓捕Miso歸案。

不到十分鐘就來了駕駛動物照顧管理局車輛的制服男士，此人也是位西裔，和報案者看上去很熟悉，好似情人關係，兩人非常親熱的用西語哈拉了好長一會兒，然後來我家敲門。他先表明來意，有人投訴Miso攻擊鄰居訪客，問是否我家養的狗，要求出示Miso的狗牌註冊、狂犬疫苗注射等文件。

我一一出示了文件，並解釋Miso並沒有攻擊人，只是對陌生人吠叫了幾聲，我有大門口安裝的監控錄像可以證明。來人根本不聽我的解釋，一心只想幫女朋友出頭，二話不說就開了一張黃色出庭通知給Miso，主要違法是攻擊人，附帶違法是沒有植入微芯片。通知要求兩個月後，Miao攜帶植入微芯片證明上法庭報到。不久就收到法庭的出庭通知，我先去法庭繳納了三百五十美元的罰款，再帶Miso去動物照顧管理局植入了微晶片。等到開庭那天，牽了Miso準時去法庭報到。

誰知法警不讓Miso進門，我拿出Miso的出庭通知和狗牌註冊ID，告知牠就是犯罪嫌疑狗，請法警驗明正身後予以放行，Miso需要出庭聽憑法官發落。法警呵呵大笑，說此類動物罰單不用出庭，只需繳納罰款即可，如果我認為自己無罪 ，可以給法官寫一封陳情信說明情況，法官若是同意我的說法就會判無罪，罰款可以全額退回。

回家後，馬上就寫了一封圖文並茂的陳情信給法官，詳細敘述了當時的事情經過，並附上了大門口監控攝像拍攝的事發經過即時截圖，可以證明Miso並沒有攻擊投訴者，僅僅是吠叫了幾聲。還特地多附上了幾張Miso和幼兒戲弄玩耍的照片，借此佐證Miso是一條性情溫和的狗，不會去攻擊人、威脅人。

幸虧法官大人明智，認為動物照顧管理局的職員小題大做了，簡直是浪費政府資源，Miso在大白天對陌生人吠叫了幾聲，不至於大動干戈開罰單，故此採納了我的無罪陳情。一個月後 ，收到了法庭的撤銷罰單通知，預繳納的罰款兩個月後也全額退回了。經此風波後，我便一直牢牢地看緊院門，再也不給Miso私自開門的機會了。

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