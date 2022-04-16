圖／曾華容

每次去舊金山 時，總不忘到漁人碼頭吃珍寶蟹（Dungeness Crab）和圓麵包海鮮濃湯，也跟著觀光 客站在岸邊看海獅趴在浮木板上，懶洋洋曬著太陽的憨態，及聽此起彼落的叫聲。近海灣處偶爾也會有一兩隻仰泳的海獺出現，動作十分可愛，是很頑皮討喜的小動物，深深吸引住我的視線，可惜很少看到群聚一處的陣勢。

為了拍攝海鳥，朋友帶我們去莫斯蘭丁港（Moss Landing Harbor），順便品嘗頗富盛名的海鮮餐館。

莫斯蘭丁港位於加州 的蒙特雷以南偏西十五英里處，隸屬蒙特雷郡。二○○七年修建了一座公共碼頭供遊客使用，港口內停靠了大量的遊艇，後來逐漸發展成為一個富海灣風味的漁港。居民不多，以觀光為主，是一處名列美國十大觀海鳥的最佳景點。

莫斯蘭丁港地處鹿角濕地（Elkhorn Slough）的河口地帶，天然沼澤地形來自上游的淡水，跟太平洋漲潮湧入的海水混合在一起，淡鹹混合的環境，正是一些特殊動植物生長的好條件。自從修建了碼頭後，竟成為海獅們的聚集區，也意外吸引了不少海鳥、海獺、蒼鷹、白鷺等等在此棲息與覓食，尤其聚集在岩石上的鵜鶘最為壯觀。想看到大陣仗成群的海獺在海中戲水，可說機會難逢，我們很幸運，居然在此邂逅，令人驚喜雀躍半天。

七、八十隻海獺千奇百態正群聚一起，有靜靜仰躺著休憩在海面上的、有獨自在白浪中翻滾的、有手舞足蹈的、有用前掌理毛的、有成雙入對互相追逐嬉戲的、有淘氣遊走群隊中的，花樣百出，正上演人間難得一見的戲碼。外子忙捕捉這珍貴的影像，鏡頭下海獺熱鬧的大團聚，場面溫馨，而我則興奮至極地觀賞即席現場表演，滿足了我對海獺的好奇與目睹牠們仰躺戲水的百態圖。

海獺是海洋中稀有且最小的哺乳類動物，屬鼬科，頭部看起來好像超大號的土撥鼠，分布於環北太平洋寒冷海域沿岸的淺水中。海獺用前掌抓取食物，是天生的美食者，專捕捉貝類、鮑魚、海膽、螃蟹等為食，用岩石敲開，把獵物抱在胸前，一口接一口吃得津津有味，真是羨煞人。其動作靈活，萌態可掬，頑皮又討喜，怪不得吸引了不少攝影者及觀光客不辭千里而來。

既來了莫斯蘭丁港，怎能錯失大啖海鮮的良機。Phil's Fish Market And Eatery是一家有三十多年歷史的海鮮專賣店兼餐館，在搭著木架的露天陽光下享受新鮮美味，別有一番風味。只要口袋夠深，海鮮、貝類、沙拉、濃湯、大漢堡……，應有盡有，味鮮美又不貴。另有外賣可供買貝類或鮮魚回家，樂壞了觀光客，也招攬不少慕名而來的嘗鮮者。

遊港、看海獺戲水、嘗海鮮，套句會心一笑的菜譜：「一魚三吃」。物超所值，幸福一整天，真過足了癮。