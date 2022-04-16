後院的幾棵大樹青綠高大，二十多年了，看它們長得更粗壯，枝葉更茂密。以前小朋友喜歡在泳池裡玩水，彎彎的樹枝似華蓋般，差不多遮住半個泳池，讓孩子大中午也不怕日曬。後來樹枝都把池邊過道給蓋住了，乾細葉掉在泳池裡，挺難清理，老公一到周末就消失在院子裡鋸樹修枝，清理庭院和泳池。

老公做園丁有模有樣，割樹的工具真不少，電鋸、繩鋸、齒鋸、剪枝剪刀、剪葉剪刀、砍枝斧子、高矮梯子……。他跑馬拉松 ，體能還行，不然要舉起這電鋸，恐怕挺困難，鋸下來的大樹枝掉入泳池，撈上來也得花力氣。

看著地上割下的樹枝，好可惜不是聖誕季節，不然搬進屋裡當聖誕樹，一定香溢滿屋。這樹葉綠得讓人不捨丟棄，於是剪了一大盆樹枝，枝上還長著果子，松鼠喜歡在這樹枝裡竄來竄去，是為這果子？

我呢，夫唱婦隨，在一旁幹點零碎活兒，把樹下的小鵝卵石鋪整齊，將我的君子蘭、長壽花、蘆薈、仙人掌、令箭荷花、火龍果等收拾一下，澆澆水、換換盆、拔拔野草，院子裡來來回回，居然也能走出六、七千步。

我把樹枝照片放在朋友圈，遠方老同學說這是柏樹啊！難以置信，我一直以為這後院大樹是松樹呢。這女主人當的真不像話，住了二十年的家，居然不知院子裡都栽了些什麼樹。

剛搬進來時，後院有三棵美洲芭樂樹，秋季美味的芭樂果子掉一地，好多年我們都不知其為何物，讓我們統統掃進垃圾桶扔了。門前還有一棵樹，春天桃花朵朵，秋日碩果纍纍，形如鵪鶉蛋的毛桃子，是小松鼠的美食 ，樹下滿地桃核。我常遺憾為何前主人不種棵水蜜桃樹，讓我每日有桃止饞的享受？直到有一天在農貿市場看到它那乾癟的身影，才知這棵樹是美國杏仁樹。

經老同學一提醒，我去院子裡仔細查看，柏樹有好幾個品種呢，樹香極好聞，沁人肺腑。柏樹開花雖小，結果卻很大，柏樹還象徵長壽、勇敢和堅強不屈，含意很美。

前院車道旁有棵五針松，剛搬進來時，因為倒車時擋視線，我想砍去，老父親堅持不讓，說這松樹是珍貴品種，以前家鄉那個公園裡也就只有一兩株。父親在家鄉是植樹綠化勞模，每年春天參加種樹活動，他常說「保護環境是大家的責任」，我順父之意，如今松樹仍在，父親已去，它令我緬懷父親和他的諄諄教誨。