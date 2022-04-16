疫情 期間，大家都奉命盡量不出門，街道上人車稀落，街容因為沒有了人氣，顯得黯淡，但是人情味卻越發濃厚。

一天，我經過一家關閉的小酒館，只見它那大門凹進去的地方，有人正放下一個超市的購物袋。回頭見到我在注視她，那位中年女士對我嫣然一笑，說：「這裡有一袋食物，妳要嗎？」我從未遇到過這種事，有點遲疑，一時不知如何答腔。

她解釋說，自己在附近開了一家小飯館，疫情嚴峻，有些人生活清苦，自己沒有能力提供太多物資，每周提供兩紙袋食物。她從紙袋中拿出幾個透明的小袋，只見上面貼上打印的紙條，例如：「星期一的水果」，裡面放了一顆蘋果 ，有一小袋是「星期六晚飯後甜點」，是一塊甜餅……，看起來都是按一星期的營養和熱量計算過的三餐加水果及甜食。我說：「你真有心。但我的食物足夠，還是留給需要的人吧，希望他們珍惜。」她微笑著一面揮手：「好，有機會遇到再聊。」。

另一天，我買菜後，在街椅小憩，享受舊金山 幾乎是終年照射的陽光。忽然有位墨西哥裔婦女走過來，說：「亞裔人似乎都喜歡米飯，這兩小袋米送妳吧。」我有些意外，她接著說：「這都是我家由食物銀行免費領來的，家人不怎麼愛吃米飯，放在家裡可惜了。」我看那兩小袋米，分別是兩磅、三磅裝，都是一年多以後才到期，而且她很細心地在米袋外再包上一層塑膠袋，免得萬一袋子破裂，米粒外流，不好收拾。

我婉謝她，說我家儲存的米、麵都不少，還是留給喜歡米食且又真正需要的人。又問她，經常這麼做嗎？她說，疫情前，除了米食，也會把一些別的吃不了的食物送出來；疫情後因為學校關閉，孩子們都留在家中，吃得較多，能送人的就少了，但只要有餘糧，她就會送出。我看著她誠懇的笑容，知道她是分享感恩的人。

離社區圖書館一個街口，這天見到一個老先生在鐵門外，用細鐵鏈拴起一座約一般半人高的兩層無門小木櫃。他說，封城時，人的流動少了很多，但仍有人把捐棄物用袋子裝著放在路邊。被人翻揀後，有人把袋子裝了自己要的拿走，剩下的丟在路邊，或即使不拿，很多時候也被亂攤在路上，遇到下雨更邋遢，本來還可用的若干東西也就糟蹋浪費了。

所以他決心提供一個小空間，讓放和拿的人都得其所哉，隔一陣子實在沒有人要的東西，他就清理掉，疫情時，盡己之力維持這一小段街邊乾淨。

在這條街的另一頭是金門公園另一個出入口，距離其半個街口，是舊金山有名的青蘋果書店公園店，當時它在限制入店人數及保持社交距離下被允許營運。店方有一座方型木製厚重的綠色推車，放在店門外旁，上面賣的是大減價的書，下面還有空架格，寫明讓大家放置留物，供眾人免費拿。

疫情期間，許多受理捐贈物資的機構全都關閉，這些或丟棄或捐助的東西，放在街上實在有礙觀瞻，所以路邊的捐獻櫃架特別受歡迎。後來廉價書放滿了推車，於是店方在旁邊另放了鋁製輕架，供人留捐。其中，我看過印象較深的是，有人把舊衣褲放在透明塑膠袋裡，內留一張小紙條：「這些雖舊，還可以穿，全都洗過了，很乾淨，不用擔心。」這應該是一個特別惜物又體貼的人。

疫情使人擔憂害怕，卻也讓人看到在防禦病毒外，街頭比正常時期更多了互助暖心的情景，令人深深銘記在心。