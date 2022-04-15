三十二年前，我剛從上海移居洛杉磯，經朋友介紹，去好萊塢一家汽車旅館 應徵夜班經理一職。老闆娘是位台灣人，人非常和善，經面談，她看我長得高大，人又較靈活，印象不錯，就當場拍板準備留用我。

當這個小旅館的夜間「看守大員」，一個月工資八百美金，並提供一間旅館房免費住宿。當時我對這份工作蠻有興趣的，一來，我原本就是在上海是做酒店管理，而小旅館值夜班，有酒店工作的「影子」；再者，工資雖不多，但對初來乍到的新移民 來說，尚可維繫生活；還有更為要緊的是，一家三口便有了臨時「落腳點」，可省去另外租屋的費用。

眼看我的第一份工作，雙方一拍即合，但再經實地了解，原來小旅館提供我的住宿房間，是與值班室連在一體的，前屋是前台值班工作室，後屋便是臥室。半夜三更，前台只要有客人來投宿，鈴聲一響，後屋的人勢必從夢中驚醒；如此這般，不是一人上班，全家人跟著受驚嗎？考慮再三，我還是放棄了這份工作。

說實在的，華裔新移民一來到美國找工作，不少人喜歡往餐廳、旅館、製衣廠跑，靠打工賺錢先站穩腳跟，再編織「美國夢」。我的朋友阿聰就是從當汽車旅館「掌櫃人」做起，幾年下來有了一些積蓄，又有了管理汽車旅館的經驗，於是在洛杉磯買下一個汽車旅館，自己做老闆。

由於阿聰有點經營頭腦，不久他就擴展自己的生意版圖，又買了第二家汽車旅館，把兩家小旅館經營得頗有聲色，也賺了不少錢。最近受疫情衝擊，再加之阿聰年事已高，準備轉賣小旅館生意，告老退休。他也向我訴說經營汽車旅館的酸甜苦辣，印證了新移民要立足新大陸，進軍美利堅，人人都有一本難念的經。

美國的汽車旅館就像一個小社會，五臟俱全，而汽車旅館往往似乎又與妓女、吸毒、警察有關連。一天深夜，阿聰發現有個男子竟在停車場對著牆壁小便，他便用手電筒照射過去予以警告，不料，該男子迅及抓起手中的啤酒瓶向阿聰飛來，險些砸在他頭上，他只得逃進值班室躲避，才總算息事寧人。

汽車旅館住客常有妓女混雜其中，也常遇警察臨檢。阿聰就學會了與妓女周旋，讓她們乖乖地、安靜地離開小旅館；也讓趕來旅店的老警無功而返。阿聰經營汽車旅館二十多年了，總體來講，一直是風平浪靜，沒出過什麽大的管理紕漏。但有一次，小旅館差點鬧岀人命來。

下午六點多鐘，一個墨西哥裔搶匪佯裝成旅客闖進了小旅館，當時前台僅一位女經理看店，搶匪便掏出手槍威逼她打開收銀箱，欲搜括現鈔。沒想到，這位女經理不畏脅迫，大膽與搶匪「說東談西」，企圖打消他的邪念，化解一觸即發的搶劫案。

無奈之下，搶匪極惡窮凶，舉起手槍，對準女經理就是一槍，子彈無情地朝她臉上射去，「轟」地一聲，她當即倒地，鮮血直流，她的右耳被子彈打穿一個洞，搶匪立馬奪門而逃。經急救，女經理僅右耳受傷，身體並無大礙，可真是死裡逃生，不幸中之大幸，但這卻給阿聰心裏留下難以抹去的創傷，至今談起這件往事，他還心有餘悸呢！