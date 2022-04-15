卡密羅說他今年滿六十六歲了，但他還沒有退休的意願，真的有點不敢相信。十五年前認識他時，他才五十一歲，印象中，十五年前的他跟現在的模樣，並沒有多大區別，依然是那個矮小瘦弱，並留著稀疏小鬍子的墨西哥 人。

他和另一個墨西哥女人負責公司整棟大樓的清潔衛生，是這座大樓的房東請的清潔工。與他搭檔的女同事前後換了三、四個，而他的位置依然穩如磐石，而且從來不見他請假，唯一一次是他的母親在墨西哥病逝，他回去奔喪兩、三個星期就回來上班了。

每天早上，他都會左手捧著一杯咖啡 ，右手拿著手機聽墨西哥音樂，嘴裡還叼著一根菸，斜靠在停車場入口的左邊，有時也會站在停車場一樓的電梯門口，我們經過的時候，他都會帶著笑容，親切地與我們打招呼。他彷如一個座標，每次開車進停車場看到他，就意味著我們回到公司開始正常的上班模式。公司上下的員工都認識他，就算沒有任何交集，但他身穿的制服，讓大家明白大樓的衛生狀況還是有賴他們的付出。

卡密羅的上班時間是早上七點到下午四點，但他總是每天六點十五分就來公司上班。下班時間到，他換下工作服穿回便裝，依然留連在辦公室跟其他人聊天，直到五點鐘大家都下班他才開車回家，因為他說在家裡實在太無聊了。

他跟三個外甥住在一起，分租其中的一個房間，要付一千四百塊錢。目前他並沒有打算退休，也是因為他有太多開銷需要支付，他也沒去弄清楚他到底有多少退休金 可以揮霍，而最重要的是，上班可以讓他的生活充實，不會無所事事。

他經常推著一個圓形、有輪子的補給桶，穿梭在不同樓層，去更換洗手間或員工用餐室的必需品；有時候遇上地面弄濕了或者有不潔的情況，大樓的播音器就會響起，請他前去清潔，而他基本上都會快速趕到現場，將所有東西都清理得乾乾淨淨。

每次看到他在員工用餐室享用午餐，一杯可樂汽水是他的必備，跟許多墨西哥人食量甚大相比，他吃的東西卻從不多，這也許就是為何從不見他有胖過的時候。但是別看他個子小小，跳起舞來卻是很瘋狂的。每年公司舉辦的聖誕晚會，他從不缺席，每次他都是一身牛仔裝扮，隨著音樂強勁起舞，身段非常靈活。有時在晚會還喝上一兩杯酒，更是樂呵呵跳得非常瘋狂，引得全場人圍著他起舞，也是晚會的一大亮點。

卡密羅從未結過婚，但他有一個非婚女兒，據他說已四十多歲了，跟他沒什麼交集，因為他從未盡過父親的責任。他說有一個女朋友，並說也許結婚後可以天天為她做飯，就不無聊了。他自曝曾在餐館打過工，其實會做菜，只是很多時候他懶得做。當然他說的這一切也無人去考究。

他的生活模式就是上班下班，沒有什麼消遣娛樂，但他能堅持做這一份工作超過二十多年，也是很難得。也許這裡有他熟悉的人，習慣了每天的工作簡簡單單，對人生沒有多大的希冀，每天的兩、三杯咖啡和汽水，加上幾根菸，已讓他覺得人生很快樂，這何嘗不是一種境界？

但願他能保持健康的體魄，可以一直做到他想退休的那一天。