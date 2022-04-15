我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黑海艦隊旗艦莫斯科號沉沒 俄海軍除難堪外還有多慘

脫口秀明星黃艾麗離婚 不只一家媒體烏龍「搞錯丈夫」

卡密羅

泳紅

卡密羅說他今年滿六十六歲了，但他還沒有退休的意願，真的有點不敢相信。十五年前認識他時，他才五十一歲，印象中，十五年前的他跟現在的模樣，並沒有多大區別，依然是那個矮小瘦弱，並留著稀疏小鬍子的墨西哥人。

他和另一個墨西哥女人負責公司整棟大樓的清潔衛生，是這座大樓的房東請的清潔工。與他搭檔的女同事前後換了三、四個，而他的位置依然穩如磐石，而且從來不見他請假，唯一一次是他的母親在墨西哥病逝，他回去奔喪兩、三個星期就回來上班了。

每天早上，他都會左手捧著一杯咖啡，右手拿著手機聽墨西哥音樂，嘴裡還叼著一根菸，斜靠在停車場入口的左邊，有時也會站在停車場一樓的電梯門口，我們經過的時候，他都會帶著笑容，親切地與我們打招呼。他彷如一個座標，每次開車進停車場看到他，就意味著我們回到公司開始正常的上班模式。公司上下的員工都認識他，就算沒有任何交集，但他身穿的制服，讓大家明白大樓的衛生狀況還是有賴他們的付出。

卡密羅的上班時間是早上七點到下午四點，但他總是每天六點十五分就來公司上班。下班時間到，他換下工作服穿回便裝，依然留連在辦公室跟其他人聊天，直到五點鐘大家都下班他才開車回家，因為他說在家裡實在太無聊了。

他跟三個外甥住在一起，分租其中的一個房間，要付一千四百塊錢。目前他並沒有打算退休，也是因為他有太多開銷需要支付，他也沒去弄清楚他到底有多少退休金可以揮霍，而最重要的是，上班可以讓他的生活充實，不會無所事事。

他經常推著一個圓形、有輪子的補給桶，穿梭在不同樓層，去更換洗手間或員工用餐室的必需品；有時候遇上地面弄濕了或者有不潔的情況，大樓的播音器就會響起，請他前去清潔，而他基本上都會快速趕到現場，將所有東西都清理得乾乾淨淨。

每次看到他在員工用餐室享用午餐，一杯可樂汽水是他的必備，跟許多墨西哥人食量甚大相比，他吃的東西卻從不多，這也許就是為何從不見他有胖過的時候。但是別看他個子小小，跳起舞來卻是很瘋狂的。每年公司舉辦的聖誕晚會，他從不缺席，每次他都是一身牛仔裝扮，隨著音樂強勁起舞，身段非常靈活。有時在晚會還喝上一兩杯酒，更是樂呵呵跳得非常瘋狂，引得全場人圍著他起舞，也是晚會的一大亮點。

卡密羅從未結過婚，但他有一個非婚女兒，據他說已四十多歲了，跟他沒什麼交集，因為他從未盡過父親的責任。他說有一個女朋友，並說也許結婚後可以天天為她做飯，就不無聊了。他自曝曾在餐館打過工，其實會做菜，只是很多時候他懶得做。當然他說的這一切也無人去考究。

他的生活模式就是上班下班，沒有什麼消遣娛樂，但他能堅持做這一份工作超過二十多年，也是很難得。也許這裡有他熟悉的人，習慣了每天的工作簡簡單單，對人生沒有多大的希冀，每天的兩、三杯咖啡和汽水，加上幾根菸，已讓他覺得人生很快樂，這何嘗不是一種境界？

但願他能保持健康的體魄，可以一直做到他想退休的那一天。

墨西哥 退休金 咖啡

上一則

巴布狄倫佛州個展 把梁朝偉、張國榮畫成油畫了

下一則

潑水節

延伸閱讀

博羅江卡2大樓廢墟驚現26屍 布查墳塚已找到164遺體

博羅江卡2大樓廢墟驚現26屍 布查墳塚已找到164遺體
亞特蘭大第一華人浸信會 舉行教育大樓破土奠基典禮

亞特蘭大第一華人浸信會 舉行教育大樓破土奠基典禮
麻煩不斷 芝水塔大樓東主放棄所有權

麻煩不斷 芝水塔大樓東主放棄所有權

咖啡別只會加牛奶 網推「這一物」風味升級

咖啡別只會加牛奶 網推「這一物」風味升級

熱門新聞

朱全斌(右)和韓良露是朋友欣羨的神仙眷侶，擁有30年相伴共遊、視對方為人生知己的婚姻生活。（圖：朱全斌提供）

失去摯愛韓良露 朱全斌學習一個人好好活

2022-04-09 07:00

手機你在哪

2022-04-10 02:00
柏楊（左）和夫人張香華女士，1993年。（本報系資料照片）

無形和有形的戰爭

2022-04-09 02:02
朱自清100年前的1922年4月11日，散文《匆匆》在《時事新報·文學旬刊》首發。（取自維基=公有領域, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=436062）

100年前今天 朱自清寫下「匆匆」 100年後設文學獎

2022-04-11 19:51
陳俐蓉(左)由奶奶一手帶大，與哥哥陳彥霖、妹妹陳彥汝感情親密。(圖：楊淑姿提供)

19歲女兒驟逝 母親同意「器捐助人」讓愛重生

2022-04-12 07:00

情債

2022-04-10 18:02

超人氣

更多 >
天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋

天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋
牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她

牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她
28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高

28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高
俄羅斯黑海艦隊旗艦爆炸起火 俄國防部證實船沉沒

俄羅斯黑海艦隊旗艦爆炸起火 俄國防部證實船沉沒
烏軍海王星飛彈連轟 俄黑海最大戰艦重創

烏軍海王星飛彈連轟 俄黑海最大戰艦重創