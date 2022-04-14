從小我就愛唱歌。母親常打趣說我的生肖是屬「鳥」的，從牙牙學語開始就喜歡模仿收音機裡的歌唱，進了學校以後，更是把學到的唱遊兒歌帶回家，整日唱個不停。母親說我是一隻反舌鳥，唱得高興、唱得快樂。

中學時代，音樂課裡在歌唱之外還增加音樂理論，我唱得更有信心。課外的時間，我們幾位女同學聚在一起唱流行歌曲，當然也沒有錯過當時轟動全台的「梁山伯與祝英台」，我們把那黃梅調唱得有韻有味。

到了大學的花樣年華，我報名參加校內合唱團。從此學會在唱歌時，不可任性地自我發揮，要用耳朵聽，不要讓自己的歌聲突出。我學會含蓄、收斂和謙虛，也領悟到為人處世亦當如此。

時光匆匆，來美後，數年裡做了兩個孩子的母親，我時時對著他們可愛的粉臉蛋兒哼兒歌。忙忙碌碌地，孩子們上了中學，有次住在街尾的一位鄰居為了慶祝中國新年，聯絡鄰居媽媽們成立一個合唱團，我很是歡喜。我們從中國歌曲唱到世界名曲，在每年舉辦的演唱會裡，我多次參與重唱或獨唱的節目。為了精益求精，我還請一位聲樂老師指導我的高音歌唱技巧。

三十年間，我們的合唱團還北至紐約市林肯中心，南赴費城 、華府等地，與其他合唱團互相交流切磋，那是合唱團的鼎盛時期。

後來在一次偶然的機會，合唱團被邀請到老人社區演唱，所唱歌曲多迎合老人家的喜愛。我們不穿嚴肅團服，改穿鮮艷喜氣的輕鬆服裝，而且快樂地與台下觀眾互動，唱成一片，所以很得觀眾喜愛，每次演唱結束以後，社區領導立刻會與我們預定下一場的演出。從此，我們就在各個老人社區裡巡迴演出。

合唱三十年，除唱歌外，還幸運地交了幾位至誠至善的朋友，他們誠懇待人，忘我無私地為合唱團付出，為人做事都是我的楷模，這是唱歌帶來的另外收穫。

我喜歡合唱，但是當卡拉OK開始流行時，我亦跟上腳步，積極參加朋友們組成的團體。歌友們從卡式錄音帶唱到VHS唱碟，再到小DVD及大盤雷射唱碟，再到錄有千百首歌曲的點歌機，我們見證了卡拉OK的轉變過程。

十年前，我們遷居到這個小鎮，鎮上老人居民占了一大半，當我知道在老人中心 有個老人合唱團時，我立刻報名參加。這是老美的合唱團，平均年齡在七十歲左右，由於唱的都是團員們能琅琅上口的英文老歌，所以發下來的歌曲只有歌詞，我這外鄉人必須從網上找到歌譜，再跟著YouTube 裡的歌手哼唱，苦練之下，最終亦能完全融入，甚為自傲。

每年春秋兩季舉辦演唱會，六十餘位團員在舞台上排排坐，我的東方面孔雖然有些突出，但我是有豐富合唱經驗的老將，無論是面部表情、口型和歌聲等，都得到指揮的嘉許，更獲得攝影師的許多特寫鏡頭。我在老人合唱團裡歡唱了八年，直到前年三月因疫情出現，合唱團宣布暫時休息為止。

在這漫長的深居簡出日子裡，我隨時高聲唱歌，歡喜快樂時開心地唱，鬱悶煩燥時更勉強自己張口唱歌，歌聲總會讓自己的心情輕鬆愉快。我從兒歌唱到流行歌曲到宗教歌曲，想到什麼就唱什麼，雖然歌詞總是記不全的，但是沒有關係，萬能的YouTube會幫忙的。

終於，老人中心傳來好消息，停了兩年的合唱團將要恢復練唱，我歡喜地趕忙註冊登記，現在就等指揮進一步通知確切的練唱日期了！