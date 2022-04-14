現在美國很多地方都取消了口罩 令，是否戴口罩變成了個人自由選擇，這或者對挺多人來說是期盼已久的好消息，我卻有些茫然。想起不久前在夢中，我在公眾場合沒戴口罩，別人都用怪異的目光看著我，我如驚弓之鳥般不知所措，著急慌慌地到處找尋口罩，醒來不禁感概萬千，看來要戴口罩已經深入我的骨髓。

清晰地記得兩年前，新冠疫情 殺到美國時，民眾驚慌失措，到處口罩脫銷，後知後覺的我一點準備也沒有，很感激教會和好友分了一些口罩給我們，算是救了急。可那時還不太習慣，經常忘了戴，折回車中去取的情形也時有發生。

隨著疫情蔓延，大家似乎開始習慣了戴口罩，忘了和沒有也不是問題，各大公共場所都免費提供。口罩慢慢成了我們的日常，有網友開玩笑說，若干年後，我們的孩子會不會認為口罩猶如內衣一樣，是必須穿戴的。

我在苦中作樂中，發現口罩的好處：不用化妝，省了化妝品的銀子；口臭的這個煩惱因為口罩和社交距離 而全都解決，口香糖放在那裡過了期，不知有無廠家因為銷量頓減而倒閉？

不過口罩也不是沒有帶來煩惱，初初戴時覺得無法呼吸，時間一長喉嚨就疼痛，而且家裡口罩是一次性的，然後就成災了，到處都是。有的是因為只用了一下，扔掉覺得可惜，有的是因為怕忘了，就到處存儲。看到別人的特別款式，不是沒有心動，而是不敢付諸行動，一腦袋疑問：那些口罩有防禦病毒作用嗎？怎麼替口罩消毒呢？重複使用不是細菌更多？

孩子在學校還出現互換口罩的情形，說是喜歡對方的，然後就換著戴了，真是對著天真的孩子無語。但不管怎樣，情願和不情願中，口罩逐漸成了生活必不可少的一部分，很期盼可以不用再戴口罩自由呼吸、自由相聚的日子，也成了生活中的反覆禱告。

可真的可以不用戴口罩這一天到來時，更多的是悵然若失，因為病毒還在，只是感染病例減緩而已，誰也無法確切預料後續會怎樣，如果口罩可以保護避免受到新冠病毒的侵襲，我還是希望一直都戴著。

孩子卻唱反調地說：「我再也不想戴口罩，太痛苦了。」我剛要曉之以理動之以情地去阻止，孩子大約預料會有這樣情形發生，忽然很悵然地說：「媽媽，我生命近四分之一時光是在戴口罩中度過的。」

我黯然無語，看來，這口罩之殤在孩童的心中的傷痛遠遠大於我們成人，在不違反法律法規的情況下，就讓孩子擁有最符合他們意志的選擇。

天氣似乎也很配合這防疫新規定，春日的太陽下，我生活的城市都已是夏日的炎熱，我開始想是否可以嘗試和口罩分手。不過前幾天在商店的經歷，讓我徹底打消了這念頭。

那天突然一連串打了幾個噴嚏，我趕緊說：Excause me!（不好意思！）但耳旁卻沒有出現日常的Bless you！（保佑你！）周圍的人們是帶著驚恐的眼神盯著我，當看到我依然戴著口罩，表情似乎才放鬆下來。這口罩，保險起見，絕對不能輕易亂摘下……。