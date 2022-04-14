前幾天是清明節，姊姊去掃墓，還寄了一張照片給我。母親死後火化，骨灰寄放在新店一處位居高山、風景優美的寺廟中。看到照片，不禁潸然淚下，媽媽的過世，無關時間的流逝，始終是我心中的一個痛點。

時光荏苒，母親去世已十三年，彷彿只是昨日之事。記得二○○九年，六個月間我回台兩次，一次是媽媽急性肺炎入急診室，另一次則是母親因被痰噎住，雖有救回，但是腦死，只能靠著醫療儀器來維持生命，後來又因多重器官衰竭而過世。記得那兩次，我都是一路哭回台灣的。

媽媽不但生我、養我，而且在我因為月子沒坐好、全身痠痛時，來美照顧我與兒子，帶我們回台遍尋名醫。記得到一個台大醫師那兒去看病，他開了許多藥，然後提及台灣人說月子沒坐好，就再生一個，把月子補好。

我還曾去住院做腰部牽引，因當時外子仍是學生，經濟並不寬裕，母親拿出積蓄幫我們付帳，後來又帶我回美，照顧我們半年。

三年後我生女兒時，媽媽來美幫我坐月子，經過母親與外子的細心照顧，我不但不再痠痛，身體還比以前更好。

還記得念國中時，每周都要去補習，當時父親在台北工作，姊姊也在那兒念書，只有媽媽與我仍在嘉義，每天晚上母親都在工廠的門口等我。我結婚有子女後回台，半夜母親還幫我蓋被子。

我深刻了解無論年紀多大，在父母的心目中，我們仍然是個長不大的孩子，世界上也只有父母才會那麼關心我們、愛我們，要多珍惜與父母相處的日子，莫待「樹欲靜而風不止，子欲養而親不待」。