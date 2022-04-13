今年冬奧誕生了一名超級明星谷愛凌 ，因著她的出名，滑雪 運動走入大眾的視野。由此我想到了第一次帶兒子去專業的高山滑雪場學滑雪的經歷。

兒子十一歲時，我帶他去Sky Sun Down雪場，樂園 由滑雪區和配套服務區組成。滑雪區總的來說分兩大區：初學者區和專業區，專業區滑雪道又分為緩、陡、險三級，滿足初級、中級、高級滑雪者需求。

我幫他買了滑雪教程，課程在兩小時以後，但可以先去租設備，自己滑著玩。見全副武裝的兒子有些艱難地走到了外面的雪地上，我為他高興，也心懷期待。兒子平衡能力好，在單板滑雪板上也能滑出個五十米，於是我想他一定可以操控腳下的雙板，讓它們帶著他動起來。

但事與願違，半小時後，兒子面帶落寞地出現在我的面前，告訴我「雪板根本動不了。」因著對兒子的信心，我先是認為這是設備的原因，可更換過雪板，他還是滑不起來。於是我明白了：這項運動需要技巧，要人教。

兒子的勇敢、良好的平衡能力，加之對這項運動的強烈渴望，讓他很快就掌握了基本滑雪技能。一個多小時的課程後，他隨年輕的女教練一起滑到了我的面前。「他滑得很棒，非常棒！他是我這個班滑的最棒的一個，他總是爬到最遠處，再滑下，不斷地練習。」教練這樣誇讚他。

之後兒子一人上了滑雪傳送帶，在初學者區享受他的學習所獲，體驗滑雪的樂趣。那天不太冷，太陽毫無遮擋地照亮了整片雪場，山谷中連一絲風也沒有，是個冬日裡戶外活動的好天。我幸福著他的幸福，也想要找尋著自己的快樂，於是就到周圍轉轉。

我先到那兩個高手玩的雪道底下，望著那古舊的、像是隨時都會報廢的纜車，快速地將興奮的滑雪者送上山頂，望著從山頂那陡峭的雪道和疾速下滑的滑雪者，我不禁為人們的聰明、勇敢而感嘆，想著那些年紀不大的孩子從一兩百米長的雪道上疾速下滑時，他們父母望著他們時的感覺，定是擔心和驕傲並存。這真是項勇敢者的運動。

五、六個小時很快就過去了，太陽漸漸滑落山頭，天色由淡黃油色轉為蟹殼青色。經過我幾番催促後，兒子終於從雪場裡滑出來。望著兒子朝我滑來，想著那對倔脾氣的滑雪板現在順從地聽著他的指揮，我的眼睛不由得濕潤了。

剛上車沒多久，後面就傳來兒子輕輕的呼嚕聲，從車內後視鏡望去，我見兒子闔著眼睛，睡著了。我一笑，幸福頓時滿溢心間，一首幸福的小詩隨即躍然於腦海之中：幸福是山間冰雪消融的湖面，幸福是淙淙流淌的溪水，幸福是撒滿大地的暖陽，幸福是屋頂的公雞風車，幸福是高台上的精靈小弟，幸福是碧藍天空中的白雲，幸福是孩子熟睡時嘴角的笑容。